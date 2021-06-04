Информация об ограничении движения

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danilov 04 Июня 2021 в 13:50:16
Полностью строительные работы планируется завершить в декабре текущего года. Согласно проекту, по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати будет расширена ширина дороги и предусмотрены работы по обновлению дорожного покрытия. Для продолжения работ по строительству развязки, возникла необходимость частичного ограничения движения транспорта по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати.
В связи с этим сообщаем, что согласно схеме, согласованной с управлением административной полиции города Шымкент, по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати (южный склон) движение транспорта будет ограничено с 00:00 часов 7 июня 2021 года до 7 июля 2021 года и северный склон с 7 июля по 7 августа.
Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Пресс-служба акимата города Шымкент