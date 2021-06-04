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Шымкент
Информация об ограничении движения
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danilov 04 Июня 2021 в 13:50:16
В соответствии с генеральным планом города Шымкент, в настоящее время ведутся работы по строительству развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева.

Полностью строительные работы планируется завершить в декабре текущего года. Согласно проекту, по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати будет расширена ширина дороги и предусмотрены работы по обновлению дорожного покрытия. Для продолжения работ по строительству развязки, возникла необходимость частичного ограничения движения транспорта по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати.

В связи с этим сообщаем, что согласно схеме, согласованной с управлением административной полиции города Шымкент, по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати (южный склон) движение транспорта будет ограничено с 00:00 часов 7 июня 2021 года до 7 июля 2021 года и северный склон с 7 июля по 7 августа.



Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 04.06.2021 в 14:39:04   # 779235
а что вы тогда про проспект Республики не предупредили))) я тогда 100 метров 2 часа ехал
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  Денис222 04.06.2021 в 15:28:00   # 779240
Заипали кроты..снова все перерыли в городе
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