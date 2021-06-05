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Шымкент
В "Старом городе" снесены ещё 15 домов
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danilov 05 Июня 2021 в 11:37:49
В настоящее время полностью снесены 15 домов, изъятых для государственных нужд по данному объекту. Проектом предусмотрен туннель протяженностью 600 м по улице Айтеке би. В первую очередь, для начала основных строительных работ (рытье тоннеля) необходимо изъятие объектов, расположенных вдоль улицы Айтеке би, для государственных нужд.

В случае своевременного изъятия земельных участков, расположенных на территории строительства, для государственных нужд, строительство дороги планируется завершить до конца года.

Аким города подчеркнул, что при изъятии жилья руководителям отраслей необходимо учитывать требования жителей.

















Пресс-служба акимата города Шымкент
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  htmaker 05.06.2021 в 12:08:30   # 779286
Помню время когда на Кунаева росли колючки, и не было никакого проспекта, сейчас прям раскинулся в ширь
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  Ара горный 05.06.2021 в 12:29:19   # 779287
Цитата: htmaker от 05.06.2021 06:08:30
Помню время когда на Кунаева росли колючки, и не было никакого проспекта, сейчас прям раскинулся в ширь


Да, немало там игрались по детству. Туда свозили негодные бетонные плиты, спиленные деревья. Место для развлечения идеальное было.
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