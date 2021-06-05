В "Старом городе" снесены ещё 15 домов

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danilov 05 Июня 2021 в 11:37:49
В случае своевременного изъятия земельных участков, расположенных на территории строительства, для государственных нужд, строительство дороги планируется завершить до конца года.
Аким города подчеркнул, что при изъятии жилья руководителям отраслей необходимо учитывать требования жителей.
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 05.06.2021 в 12:29:19 # 779287
Цитата: htmaker от 05.06.2021 06:08:30
Помню время когда на Кунаева росли колючки, и не было никакого проспекта, сейчас прям раскинулся в ширь
Помню время когда на Кунаева росли колючки, и не было никакого проспекта, сейчас прям раскинулся в ширь
Да, немало там игрались по детству. Туда свозили негодные бетонные плиты, спиленные деревья. Место для развлечения идеальное было.