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Шымкент
«Слишком много наркоза»: девочка впала в кому после операции в Шымкенте
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danilov 08 Июня 2021 в 13:43:46
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  звукач 08.06.2021 в 16:19:45   # 779497
то есть со слов родных анестезиолог признался что аппарат был неисправен и при всем этом рискнул на подачу наркоза? мда уж... если это правда то я в глубоком ауте.
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  Софруджу 08.06.2021 в 16:48:56   # 779501
Жуть! Отёк мозга столько дней! К сожалению, это очень плохой прогноз. Дай бог, чтобы реализовались самые лучшие из возможных шансы
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  Софруджу 08.06.2021 в 16:53:30   # 779503
В течение последних полумесяца пришлось обследоваться. Вот что скажу? Не было ни одного приёма у участкового, чтобы её куда-то ни забрали: то в фильтр (что само по себе нонсенс, если врач бегает из инфекционного фильтра на общий приём туда-сюда), то на вызов. А у кабинета сидит очередь её собственных больных. На наше возмущение отвечают, что врачей нет, поэтому работает один врач за несколько человек. Вопросы: куда делись врачи и сколько ей платят (сильно сомневаюсь, что за 2-3 ставки, даже скорее всего совсем не доплачивают)
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  Zoggyla 08.06.2021 в 17:07:57   # 779505
Цитата: Софруджу от 08.06.2021 10:48:56
Жуть! Отёк мозга столько дней! К сожалению, это очень плохой прогноз. Дай бог, чтобы реализовались самые лучшие из возможных шансы
Дела очень хреновы. Случалось сталкиваться с передозировкой наркоза...Восстановление, т.е. полная реабилитация - это просто чудо.
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