«Слишком много наркоза»: девочка впала в кому после операции в Шымкенте

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danilov 08 Июня 2021 в 13:43:46
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Цитата: Софруджу от 08.06.2021 10:48:56Дела очень хреновы. Случалось сталкиваться с передозировкой наркоза...Восстановление, т.е. полная реабилитация - это просто чудо.
Жуть! Отёк мозга столько дней! К сожалению, это очень плохой прогноз. Дай бог, чтобы реализовались самые лучшие из возможных шансы
Жуть! Отёк мозга столько дней! К сожалению, это очень плохой прогноз. Дай бог, чтобы реализовались самые лучшие из возможных шансы