Сотрудники одного из банков совершили сбыт фальшивых евро в Шымкенте

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danilov 09 Июня 2021 в 10:05:02
5 работников банка по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4 000 евро.
Следствием установлено, что в 2020 году один из сотрудников банка за денежное вознаграждение в размере 25% от общей суммы обменял поддельные 6 000 евро на тенге.
Аль-Фарабийским районным судом виновные приговорены к 5 годам лишения свободы. Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, объявлено в международный розыск.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.
В случае обнаружения фальшивых денег, главное, не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по ст. 231 УК, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия Агентства +7 (7172) 70-84-78.
Пресс-служба АФМ РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 09.06.2021 05:58:59
А этот банк как-то накажут? Человек мог конкретно вляпаться в неприятности в другой стране да и у нас тоже... От того, что виновных накажут финансовой системе ни жарко ни холодно... Банки у нас считались надежными и вдруг такое...
А этот банк как-то накажут? Человек мог конкретно вляпаться в неприятности в другой стране да и у нас тоже... От того, что виновных накажут финансовой системе ни жарко ни холодно... Банки у нас считались надежными и вдруг такое...
Ага, как же накажут. Когда банк не принимает валюту выданную их же банкоматом - это уже говорит о многом...
Цитата: Enchtein от 09.06.2021 06:49:16
Ага, как же накажут. Когда банк не принимает валюту выданную их же банкоматом - это уже говорит о многом...
Ага, как же накажут. Когда банк не принимает валюту выданную их же банкоматом - это уже говорит о многом...
А что за банк у которого есть банкоматы, выдающие валюту? Я о таких не слышал, вроде все операции с валютой через кассы проходят в ручном режиме... или вы тенге имеете в виду под валютой ?