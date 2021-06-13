Торговцы рынка Автонур перекрыли дорогу

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danilov 13 Июня 2021 в 09:47:19
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11 июня десятки торговцев рынка «Автонур» в городе Шымкенте выразили протест против повышения стоимости платы за аренду торговых мест более чем на треть и попытались перекрыть движение транспорта.
По словам местного жителя Калдыбая Сапарханова, который продает одежду, стоимость аренды увеличивают с 18 до 28 тысяч тенге, о чем администрация рынка уведомила торговцев.
— Площадь одного торгового места немногим больше трех квадратов. Этого недостаточно для работы. Например, для продажи одежды нужно сразу три-четыре места. И если торговец за три точки раньше платил 54 тысячи тенге, то теперь сумма составит 84 тысячи. Во время карантина рынок оставался закрыт, до недавнего времени мы не работали в выходные. Тем не менее мы платили полную стоимость аренды. Рынок открыт, но торговля не идет, — сказал Сапарханов.
Высказав свои жалобы, протестующие отправились к близлежащей дороге, где попытались перекрыть движение транспорта, однако полицейские потребовали от них освободить проезжую часть.
Представившийся сотрудником администрации рынка Талгатом Айтбаевым человек призвал торговцев к спокойствию. По его словам, увеличение платы за аренду мест обусловлено повышением тарифов на коммунальные услуги и увеличением зарплат персонала. При этом он заверил протестующих, что плата за аренду торговых мест останется на прежнем уровне.
«Мы не будем повышать арендную плату, но другие технические вопросы по-прежнему требуют рассмотрения», — сказал представитель администрации рынка. Он не уточнил, что подразумевается под «техническими вопросами».
Торговцы, услышав заверения в том, что арендная плата не повышается, через некоторое время разошлись.
Рынок «Автонур» — один из крупных рынков, расположенных в центральной части города. Одежда в нем предлагается по оптовым и розничным ценам значительно ниже, чем в других местах. Предприниматели привозят товар из соседних Кыргызстана или Китая.
С начала пандемии в марте 2020 года рынки в Шымкенте неоднократно приостанавливали работу из-за карантинных ограничений. В марте — мае деятельность рынков в выходные дни была запрещена. С июня это ограничение отменено. В конце прошлого месяца Шымкент перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса.
https://rus.azattyq.org/a/31302397.html