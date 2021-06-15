Нереализованные комплексы: какие проекты так и не заработали в Шымкенте

Из-за нехватки финансовых средств не было открыто два фармацевтических предприятия.

Также в мегаполисе из инвестиционного пула исключили проект горно-металлургического комплекса – строительство завода по производству металлоконструкций за 367 млн тенге. На предприятии должны были выпускать 210 тонн продукции в год.

Кроме того, на бумаге остался проект по пошиву мужских костюмов и специальной одежды за 2,65 млрд тенге. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.