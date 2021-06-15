Нереализованные комплексы: какие проекты так и не заработали в Шымкенте

Из-за нехватки финансовых средств не было открыто два фармацевтических предприятия.За то наурыз отметили.
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danilov 15 Июня 2021 в 09:18:24
Согласно представленной информации, открытие производств было запланировано на 2019-2021 годы. Однако, как пояснили в госструктуре, эти объекты не были запущены по причине нехватки денег у инициаторов или их отказа. Общая стоимость исключенных проектов составляет 24,7 млрд тенге. Ожидалось, что предприятия будут открыты в шести отраслях экономики.
В частности, в агропромышленном комплексе планировался старт завода по производству пшеничной крупы булгур и кормовых отрубей. Отмечается, что инициатор отказался от реализации проекта за 1 млрд тенге. Мощность – 13. тыс. тонн в год.
Из-за нехватки финансовых средств не было открыто два фармацевтических предприятия. В городе не построили завод по производству стерильных лекарственных средств в виде инфузий за 4 млрд тенге. Планировалось наладить выпуск 234 млн средств. Второй проект, который не реализовали, – производство медицинских изделий за 100 млн тенге.
В химпроизводстве не был дан старт производству мыла за 200 млн тенге. Мощность – 2,5 тыс. тонн продукции в год. Также в мегаполисе из инвестиционного пула исключили проект горно-металлургического комплекса – строительство завода по производству металлоконструкций за 367 млн тенге. На предприятии должны были выпускать 210 тонн продукции в год. В строительной индустрии не запустили производство пенопласта за 15 млн тенге. Предполагался выпуск 15 тыс. штук в год.
Еще пять объектов общей стоимостью 19 млрд тенге могли открыть в легкой промышленности. Так, из-за проблем с финансированием не было запущено производство готовых изделий из ткани микрофибры за 7,4 млрд тенге и выпуск костюмов и тканей к нему за 7 млрд тенге. Кроме того, на бумаге остался проект по пошиву мужских костюмов и специальной одежды за 2,65 млрд тенге. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год. В мегаполисе не открыли и предприятие по выпуску полипропиленовой нити, шпагата. Инициатор планировал инвестировать 1,94 млрд тенге. Также из пула инвестиционных проектов исключили производство хлопчатобумажного нетканого полотна за 75 млн тенге.
В акимате добавили, что реализация этих проектов могла обеспечить работой более 1 тыс. человек.
https://lsm.kz/v-shymkente-11-proektov-ostalis-na-bumage
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 15.06.2021 в 10:07:01 # 779820
Также в мегаполисе из инвестиционного пула исключили проект горно-металлургического комплекса – строительство завода по производству металлоконструкций за 367 млн тенге. На предприятии должны были выпускать 210 тонн продукции в год.
Quote:
Кроме того, на бумаге остался проект по пошиву мужских костюмов и специальной одежды за 2,65 млрд тенге. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.
Видали, 120 тыс. тонн костюмов в год, не хухры мухры! Ну и 210 тонн металлоконструкций в год, целых 3,5 вагона, масштабы вселенские!
В акимате добавили, что реализация этих проектов могла обеспечить работой более 1 тыс. человек.
то о чем я уже писал
мегапроекты не обеспечивают занятость
для занятости необходим малый и средний бизнес (образование / курсы, технологии и ресурсы малому бизнесу)
одна теплица стоимостью 1 млрд тенге создает всего 50 рабочих мест,
за 1 млрд тенге можно обучить тепличному делу, обеспечить технологиями и субсидированием 500 малых теплиц (до 5000 рабочих мест)
KapitanNemo 15.06.2021 в 13:58:46 # 779833
Цитата: Dimmon от 15.06.2021 05:14:46
Quote:
то о чем я уже писал
мегапроекты не обеспечивают занятость
для занятости необходим малый и средний бизнес (образование / курсы, технологии и ресурсы малому бизнесу)
одна теплица стоимостью 1 млрд тенге создает всего 50 рабочих мест,
за 1 млрд тенге можно обучить тепличному делу, обеспечить технологиями и субсидированием 500 малых теплиц (до 5000 рабочих мест)
Quote:
В акимате добавили, что реализация этих проектов могла обеспечить работой более 1 тыс. человек.
то о чем я уже писал
мегапроекты не обеспечивают занятость
для занятости необходим малый и средний бизнес (образование / курсы, технологии и ресурсы малому бизнесу)
одна теплица стоимостью 1 млрд тенге создает всего 50 рабочих мест,
за 1 млрд тенге можно обучить тепличному делу, обеспечить технологиями и субсидированием 500 малых теплиц (до 5000 рабочих мест)
Занятость можно повысить через частные фермерские хозяйства.
В США 95% агропродукции производят крупные и средние фермы, на которых работает всего 5% фермеров.
Мелкие фермы производят всего 5%, но на них работают остальные 95% фермеров, примерно 23 млн. человек.
÷В США 95% агропродукции производят крупные и средние фермы, на которых работает всего 5% фермеров.
Мелкие фермы производят всего 5%, но на них работают остальные 95% фермеров, примерно 23 млн. человек.÷
И возникает вопрос: так вам шашечки или ехать?
alpha_portal 15.06.2021 в 14:41:33 # 779837
Цитата: Zoggyla от 15.06.2021 08:22:13
"Занятость можно повысить через частные фермерские хозяйства."
÷В США 95% агропродукции производят крупные и средние фермы, на которых работает всего 5% фермеров.
Мелкие фермы производят всего 5%, но на них работают остальные 95% фермеров, примерно 23 млн. человек.÷
И возникает вопрос: так вам шашечки или ехать?
"Занятость можно повысить через частные фермерские хозяйства."
÷В США 95% агропродукции производят крупные и средние фермы, на которых работает всего 5% фермеров.
Мелкие фермы производят всего 5%, но на них работают остальные 95% фермеров, примерно 23 млн. человек.÷
И возникает вопрос: так вам шашечки или ехать?
А кто работать будет? Это тоже не маловажный вопрос. Подрастающее поколение хотят стать блогерами, певцами и прочей шоушушарой. Работать то никто не хочет. А эти проекты заранее провальные. Сейчас запуск не роботизированного производства - тупо не конкурентоспособные. Тупо откачка средств бюджета.