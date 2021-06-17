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Шымкент
Замакима Шымкента оценил качество дорог и общественного транспорта
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danilov 17 Июня 2021 в 12:44:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 17.06.2021 в 12:57:16   # 779929
Чет про качество дорог не понял. Типа там где про арматуру сказали? зачетно заценил
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  Маке0912 17.06.2021 в 14:15:33   # 779935
Я всегда говорил. Айтенова на мыло.
Это его команда. Так что от них много не ждите.
Я простой горожанин , езжу по городу на машине.
Делают дороги ??? Они что всю жизнь на ешак арбе ездили ??? Много дорог запартачили. Где сделали всё кривое. Наконец то сделали Рыскулова - Казиева. Так там как на американских горках пери-косы.
Действительно Китайские законы нам нужны или Северо корейские - расстрел. Или Сталин. Потому что нашему 001 всё пофигу. Он шеф СБ своё заработанное для семьи охраняет. А нынешний ,никогда не был Акимом. Ему бы только на большом уровне кого то поздравить. И отправить гуманитарную помощь на сотни миллионов. А так смысла нет. Все кланы завязаны.
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  Skype 17.06.2021 в 14:52:10   # 779937
Ура у нас снова новые автобусы ))) Китайцы пляшут от радости
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  Маке0912 17.06.2021 в 16:14:05   # 779945
Цитата: Skype от 17.06.2021 08:52:10
Ура у нас снова новые автобусы ))) Китайцы пляшут от радости

Возьмите БУ в Германии за эти деньги. Минимум раз в 5 больше работать будут. Этот Айтенов только на свою семью и свою команду работает.
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