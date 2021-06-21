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Шымкент
В Шымкенте задержан скрывавшийся 7 лет насильник
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danilov 21 Июня 2021 в 17:43:17
В городе Шымкент при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан скрывавшийся от правосудия подозреваемый в групповом изнасиловании.

Ранее полицией были задержаны и привлечены к уголовной ответственности трое его подельников, которые в марте 2014 года в п. Игилик г. Шымкента в салоне автомашины Москвич-412 изнасиловали 23-летнюю знакомую.
На розыск преступника был ориентирован личный состав департаментов полиции городов и областей республики. Для установления местонахождения и задержания подозреваемого были опрошены соседи и родственники, близкие друзья и знакомые, бывшие подельники. Проверены адреса, по которым он мог скрываться.
Скрывшийся от органов следствия был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Были направлены ориентировки в страны возможного его появления - МВД Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации.

Установлено что до совершения преступления подозреваемый несколько раз выезжал на территорию России, в этой связи казахстанские сыщики выезжали в командировку в соседнюю страну.

Тем не менее, после 7 лет поиска оперативные сотрудники полиции смогли установить местонахождение «беглеца» и задержать его в городе Шымкент, возле торгового центра «Эврика».

Как пояснил задержанный будучи в «бегах» он перестал общаться с родственниками и друзьями, проживал на съемных квартирах в разных городах и занимался ремонтом квартир и домов.

Чтобы его не опознали, он постоянно носил капюшон, кепку, темные очки, отрастил усы и бороду, не посещал людные и общественные места.

Задержанный арестован и водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции г.Шымкента.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 21.06.2021 в 18:04:31   # 780159
Ога а че там с проводниками поезда - тема затихла ?
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  Walter 21.06.2021 в 21:01:12   # 780168
Случайно попался. Видимо на паспортном контроле.
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  старик 21.06.2021 в 21:58:51   # 780183
Стило то удовольствие от насилия над беспомощной девушкой вот этого: Quote:
Как пояснил задержанный будучи в «бегах» он перестал общаться с родственниками и друзьями, проживал на съемных квартирах в разных городах и занимался ремонтом квартир и домов.

Чтобы его не опознали, он постоянно носил капюшон, кепку, темные очки, отрастил усы и бороду, не посещал людные и общественные места.
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