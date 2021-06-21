В Шымкенте задержан скрывавшийся 7 лет насильник

Как пояснил задержанный будучи в «бегах» он перестал общаться с родственниками и друзьями, проживал на съемных квартирах в разных городах и занимался ремонтом квартир и домов.



Чтобы его не опознали, он постоянно носил капюшон, кепку, темные очки, отрастил усы и бороду, не посещал людные и общественные места.