Что изменилось в деле 102х летней пенсионерки

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danilov 23 Июня 2021 в 15:24:08
Как говорят старушкины правнуки: "Ага! Щаз!" По прежнему электронные базы различных госорганов "читают" ИИН 102-летней пенсионерки, как персональные данные двухлетней девочки, со всеми вытекающими отсюда последствиями. До сих пор, а это два месяца, долгожительница не может получить пенсию, которая к слову у Рябцевой аж 54(!) тысячи тенге. И это при том, что мать пятерых детей имеет официальный статус пострадавшей вследствие ядерных испытаний.
Как только рассказ о мытарствах бабушки разлетелся по сети https://www.facebook.com/zaure.mir/posts/4033775093402915
шымкентские сановники рассуетились: звонить принялись, выспрашивать, давать указивки. Это было в 24 мая Сегодня по итогам этой суеты можно сказать, что большая ее часть осталась лишь пустым звуком. Единственные, чью оперативность и результативность стоит отметить, это шымкентские медики. Уже на следующий день после выхода публикации Шымкент Қаласының Денсаулық Басқармасы отправил домой к долгожительнице бригаду врачей. Марию Родионовну не только прикрепили к районной поликлинике, но и провели медицинский "техосмотр". А ведь это было одной из главных проблем бабушки. Через неделю сотрудники местного собеса привезли старушке инвалидную коляску. С этим делом не обошлось без ляпов, но в конечном итоге все устроилось. Благодаря личному вмешательству Маржан Ельшибаева из Каспи и Асель Оразбаева из "Халык Банка" пенсионерка открыла банковскую карточку. И на этом слова из серии "благодаря и спасибо" заканчиваются.
В результате длительных переговоров с шымкентскими бастыками с большим скрипом удалось добиться того чтобы к бабушке нанесли высочайший визит сотрудники местного ЦОНа. Трое подчиненных Danabek Isabekovа заполнили форму, оформили заявку на перевод пенсии из Алтая в Шымкент, НО ГЛАВНОЕ!! взяли у родственников старушки расписку, что ПРЕТЕНЗИЙ К РАБОТНИКАМ ЦОНа ОНИ НЕ ИМЕЮТ. Мусин Багдат, случайно не для вас ли предназначалась эта бумажонка?
Так или иначе получив расписку, которая видимо и была их главной миссией, цоновская тройка ретировались и больше о себе никак не напомнила. А наша долгожительница уже два месяца ждет и не может дождаться когда же доблестные спецы из ЦОНа раскачаются и переведут ее пенсию с Восточного-Казахстана в Шымкент. Это хорошо, что внук Рябцевой Михаил Матюкевич может содержать бабулю, а если бы заботы о ней легли на плечи государства? Страшно подумать о том, что в этом случае ждало бы ее.
Или вот еще проблема, которая так и осталась не решенной. Электронные базы госорганов наотрез отказываются признавать 102х-летний возраст Марии Рябцевой, зачисляя долгожительницу по ее ИИН в разряд малолетних детей. Адил Кожихов как так получается, что имея 7 цифрой ИИНа четверку, что свидетельствует о том, что его владелец рожден в 20 веке, программы забрасывают пенсионерку в список тех кто родился 21 веке? По крайней мере согласно программе Ashyq Марие Родионовне Рябцевой сегодня полных два года от роду.
Когда я писала первый материал о проблемах жительницы Шымкента, чей возраст перевалил за 100 лет, я рассчитывала, что следующая моя публикация о Марии Родионовне будет комплиментарной. Что буду я в ней хвалить-благодарить наших чиновников с начальниками за оперативность, внимание и сердечность. Буду писать добрые слова, за то что мгновенно откликнулись и решили все проблемы старенькой бабушки, что буду выражать глубокую признательность шымкентским сановникам за особое отношение к престарелым людям, за их доброе сердце. Однако вышло иначе...
Друзья, а давайте репостом, покажем столоначальникам, что нам не безразлична судьба старой женщины, оказавшейся заложницей бюрократической машины и чернильных душ. Может быть тогда они расстараются и сделают все по-людски, а не как обычно они это делают.
https://www.facebook.com/zaure.mir/posts/4115442848569472?
Комментарии, по рейтингу, по дате
нет юридической основы.
У меня родственнице пенсию начислили по месту первой, сука, первой!!!!, еще советской прописки!!!!
И хорошо что это город один
Практичный 23.06.2021 в 23:58:54 # 780302
Цитата: Даун от 23.06.2021 11:21:50что сказал...фиг пойми. Интернет у тебя забрать надо
Фигня ей богу, чиновники ТВ, журналисты, Борак Обама, у нас такой же случай был с бабушкой, сотрудники цон пришли домой быстро, все сделали исправили, ушли, через две недели уд. забрали
Фигня ей богу, чиновники ТВ, журналисты, Борак Обама, у нас такой же случай был с бабушкой, сотрудники цон пришли домой быстро, все сделали исправили, ушли, через две недели уд. забрали