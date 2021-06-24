Четыре подпольных цеха по изготовлению суррогатного алкоголя обнаружили в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 24 Июня 2021 в 09:33:50
«Сотрудниками департамента экономических расследований по городу Шымкент по результатам оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность четырех подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции.
В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 тыс. бутылок алкогольной продукции различных марок, 75 литров спирта, 13,4 тонны спиртосодержащей жидкости, более 5 тыс. и 1 рулон учетно-контрольных марок. Также изъяты различные приборы, предназначенные для розлива контрафактной продукции», - говорится в сообщении в среду.
Как отмечается, по заключению департамента госдоходов Шымкента организаторами подпольных цехов государству нанесен ущербв сумме около Т9 млн.
По трем фактам ведется следствие по части 2 статьи 233 (нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или)учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или)учетно-контрольных марок) УК РК, по одному – подозреваемый полностью признал вину и возместил ущерб.
По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате