Аким Шымкента сравнил город с 1991 годом

Продолжительность жизни увеличилась на десять лет. В 1991-м году было 63,9, сейчас 71 год.

Что же он про заводы и фабрики не вспомнит?

Жаль что очень много бледных и русскоязычных покинула шымкент

в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.

Продолжительность жизни увеличилась на десять лет. В 1991-м году было 63,9, сейчас 71 год.

"Бюджет увеличился в 3,7 раза в сравнении с 2018 годом. Почти в два раза увеличился объем инвестиций. Три года назад объем промышленной продукции составлял Т425 млрд, по итогам текущего года объем будет Т710 млрд."

бюджет города Шымкент на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:



1) доходы – 401 256 537 тысяч тенге, в том числе:



налоговые поступления – 141 452 462 тысячи тенге;



неналоговые поступления – 2 075 185 тысяч тенге;



поступления от продажи основного капитала – 8 875 495 тысяч тенге;



поступление трансфертов – 248 853 395 тысяч тенге;