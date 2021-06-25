Аким Шымкента сравнил город с 1991 годом

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GoodZone 25 Июня 2021 в 09:26:35
Бюджет города в 1991 году составлял 1 млрд тенге, сегодня он превысил 480 млрд тенге.
"Бюджет увеличился в 3,7 раза в сравнении с 2018 годом. Почти в два раза увеличился объем инвестиций. Три года назад объем промышленной продукции составлял Т425 млрд, по итогам текущего года объем будет Т710 млрд."
Продолжительность жизни увеличилась на десять лет. В 1991-м году было 63,9, сейчас 71 год.
Тридцать лет назад в городе было 832 километра дорог, на сегодняшний день данный показатель увеличился в 4 раза и городские дороги достигли 3 331 километра.
Аким города Шымкент Мурат Айтенов на пресс-брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заявил: «Все достижение достигнуты благодаря единству и предприимчивости жителей Шымкента. Уверен, что и до конца года все планы будут осуществлены».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 25.06.2021 в 10:11:51 # 780408
Продолжительность жизни увеличилась на десять лет. В 1991-м году было 63,9, сейчас 71 год.
Такая вот туркестанская арифметика!
Вы лучше сравните не с 1991г,а к примеру с Сингапуром...и т.п., у них тоже в 1991 было все иначе...и как сейчас?
Цитата: Moro от 25.06.2021 06:29:12
Что же он про заводы и фабрики не вспомнит?
Что же он про заводы и фабрики не вспомнит?
Зачем он их будет вспоминать? Он разве на них работал что-ли? Купил кресло, деньги теперь на "полке" берёт...
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 09:35:30
худший аким в истории города
худший аким в истории города
Айтпа
Цитата: Даун от 25.06.2021 04:05:08Оставшиеся никак не могут решится умотать, или просто не хватает денег.
Жаль что очень много бледных и русскоязычных покинула шымкент
Жаль что очень много бледных и русскоязычных покинула шымкент
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.
согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
Продолжительность жизни увеличилась на десять лет. В 1991-м году было 63,9, сейчас 71 год.
ну это общемировой показатель, во многих странах меняется подход к питанию, улучшается медицина (по крайней мере оборудование и лекарства!) , все больше людей стараются вести здоровый образ жизни. только причем тут аким??
"Бюджет увеличился в 3,7 раза в сравнении с 2018 годом. Почти в два раза увеличился объем инвестиций. Три года назад объем промышленной продукции составлял Т425 млрд, по итогам текущего года объем будет Т710 млрд."
Quote:
бюджет города Шымкент на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 401 256 537 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 141 452 462 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 2 075 185 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 875 495 тысяч тенге;
поступление трансфертов – 248 853 395 тысяч тенге;
1) доходы – 401 256 537 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 141 452 462 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 2 075 185 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 875 495 тысяч тенге;
поступление трансфертов – 248 853 395 тысяч тенге;
61% - трансферты из республиканского бюджета!! спасибо конечно стране, президенту и согражданам!, но почему он приписывает к своим заслугам?
На сайте Казахстанской фондовой биржи в четверг, 25 июня, была опубликована информация о том, что областные акиматы, а также акиматы Алматы, Нур-Султана и Шымкента привлекли в общей сложности 200 млрд тенге, разместив облигации номиналом 1 000 тенге со сроком погашения до 25 мая 2030 года под 6,10% годовых. Наибольшую сумму привлек акимат Туркестанской области – 29,2 млрд тенге, также в первой тройке расположились ВКО – 24,7 млрд тенге и Алматинская область – 16,1 млрд тенге. Наименьшее количество облигаций разместила ЗКО – на сумму 6,1 млрд тенге.
17) облигации местного исполнительного органа города Шымкент
(торговый код – SHK119_001; ISIN – KZSF00000014) на 12,3 млрд тенге.
город еще и на KASE "занял"
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 11:23:11странно я как то не замечал.
Quote:
согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
Quote:
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.
согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
Цитата: звукач от 25.06.2021 11:43:08
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 11:23:11странно я как то не замечал.
Quote:
согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
Quote:
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.
согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
тоже не замечал...может мы и были той преступностью?))
Цитата: GoodZone от 25.06.2021 03:35:57
А что же он не сравнил Шымкент нынешний с 1891? Вообще все зашибись бы выглядело... Почему он промышленность с данными трех летней давности сравнивает, а не с 1991? Комбинатор-манипулятор, блин...
А что же он не сравнил Шымкент нынешний с 1891? Вообще все зашибись бы выглядело... Почему он промышленность с данными трех летней давности сравнивает, а не с 1991? Комбинатор-манипулятор, блин...
Данных нету, архив с 1920 года ведется
http://old.unesco.kz/archive/hist.htm#:~:text=История%20создания%20Центрального%20государственного%20архива,Лениным%201-го%20июня%201918%20года
Цитата: Денис222 от 25.06.2021 12:01:32Вообще-то с собственных слов "звукач" в 90-е был военнослужащим.
тоже не замечал...может мы и были той преступностью?))
Цитата: звукач от 25.06.2021 11:43:08
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 11:23:11странно я как то не замечал.
Quote:
согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
Quote:
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.
согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
тоже не замечал...может мы и были той преступностью?))
Цитата: звукач от 30.04.2021 11:40:04
Врорвали но не в таких масштабах,да и очень многое зависит от командиров полков,бригад итп.Наш комполка сам пробовал приготовленную пищу переодически - причем сам внезапно приходил в столовую и снимал пробу прямо с котла.Сейчас не знаю как обстоят дела в армии,но если в разруху 90х никто из военнослужащих полка не жаловался на качество пищи,да разносолами не баловали но и с голода никто не умер.То думаю сейчас тем более.Да детский сад нынче в армии,тихий час даже есть!! Да и один год службы как бы не особо напрягает.
Врорвали но не в таких масштабах,да и очень многое зависит от командиров полков,бригад итп.Наш комполка сам пробовал приготовленную пищу переодически - причем сам внезапно приходил в столовую и снимал пробу прямо с котла.Сейчас не знаю как обстоят дела в армии,но если в разруху 90х никто из военнослужащих полка не жаловался на качество пищи,да разносолами не баловали но и с голода никто не умер.То думаю сейчас тем более.Да детский сад нынче в армии,тихий час даже есть!! Да и один год службы как бы не особо напрягает.