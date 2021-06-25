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Шымкент
Аким Шымкента сравнил город с 1991 годом
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GoodZone 25 Июня 2021 в 09:26:35
Тридцать лет назад в Шымкенте насчитывалось 72 школы с 69 тысячами учащихся, в настоящее время - 186 школ с 226 тысячами учащихся.

Бюджет города в 1991 году составлял 1 млрд тенге, сегодня он превысил 480 млрд тенге.

"Бюджет увеличился в 3,7 раза в сравнении с 2018 годом. Почти в два раза увеличился объем инвестиций. Три года назад объем промышленной продукции составлял Т425 млрд, по итогам текущего года объем будет Т710 млрд."

Продолжительность жизни увеличилась на десять лет. В 1991-м году было 63,9, сейчас 71 год.

Тридцать лет назад в городе было 832 километра дорог, на сегодняшний день данный показатель увеличился в 4 раза и городские дороги достигли 3 331 километра.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов на пресс-брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заявил: «Все достижение достигнуты благодаря единству и предприимчивости жителей Шымкента. Уверен, что и до конца года все планы будут осуществлены».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 25.06.2021 в 09:35:57   # 780401
А что же он не сравнил Шымкент нынешний с 1891? Вообще все зашибись бы выглядело... Почему он промышленность с данными трех летней давности сравнивает, а не с 1991? Комбинатор-манипулятор, блин...
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  Даун 25.06.2021 в 10:05:08   # 780407
Жаль что очень много бледных и русскоязычных покинула шымкент
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  Ара горный 25.06.2021 в 10:11:51   # 780408
Quote:
Продолжительность жизни увеличилась на десять лет. В 1991-м году было 63,9, сейчас 71 год.


Такая вот туркестанская арифметика!
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  htmaker 25.06.2021 в 10:40:32   # 780410
Не качеством так количеством решил удивить
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  bolatbol 25.06.2021 в 11:10:38   # 780415
А если вычесть бадамы, сайрамы, тогусы... А если устроить проверку айкью выпускников 1991 и 2021? А если проверить учителей на знание своих предметов в объеме средней школы, с советским образованием и нонешним? Что дальше, деградация промышленности, животноводство и огородничество, бедность и сокращение бюджетных школ?
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  Денис222 25.06.2021 в 12:19:24   # 780420
Пиздец он логик мля..тридцать лет назад мало бы кто нагрубил ему, а ща не только...
Вы лучше сравните не с 1991г,а к примеру с Сингапуром...и т.п., у них тоже в 1991 было все иначе...и как сейчас?
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  Moro 25.06.2021 в 12:29:12   # 780422
Что же он про заводы и фабрики не вспомнит?
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  Денис222 25.06.2021 в 12:48:53   # 780426
Цитата: Moro от 25.06.2021 06:29:12
Что же он про заводы и фабрики не вспомнит?


Зачем он их будет вспоминать? Он разве на них работал что-ли? Купил кресло, деньги теперь на "полке" берёт...
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  Dimmon 25.06.2021 в 15:35:30   # 780434
худший аким в истории города
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  M54 25.06.2021 в 17:07:39   # 780439
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  звукач 25.06.2021 в 17:14:40   # 780440
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.уровень образования учащихся за эти годы только снизился ни о каком росте нет и речи.от прироста суммы бюджета я что то улучшение уровня жизни горожан особо не заметил,каждый год новые бордюры вместо новых прошлогодних и безумное количество автобусных остановок иновационных но никак не подходящих для реалий и менталитета наших жителей.Построенные на тяп ляп парки и тут же заброшенные.Про ежегодный фарс с посадкой елей вдоль дорог это вообще жесть.Увеличилось количество дорог - ну тут как бы прогресс есть но опять таки с кучей вопросов.Про промышленность тут уже выше написали - промышленности нет и в ближайшие лет 50-100 думаю уже не будет.Есть конечно небольшие и приятные бонусы например тот же Арбат,немного конечно не продуманный проект но все же что то - но опять таки это не заслуга Айтенова.
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  звукач 25.06.2021 в 17:16:09   # 780441
Цитата: Даун от 25.06.2021 04:05:08
Жаль что очень много бледных и русскоязычных покинула шымкент
Оставшиеся никак не могут решится умотать, или просто не хватает денег.
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  Dimmon 25.06.2021 в 17:23:11   # 780442
Quote:
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.

согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
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  Dimmon 25.06.2021 в 17:27:23   # 780445
редиска один асфальт по жибек жолы уже вроде 3 раз (за 1,5 года) перестилает и так по всему городу, там 300 км превращаются в 853, а сколько по городу еще дорог ожидающих асфальтизации
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  Dimmon 25.06.2021 в 17:29:36   # 780446
Quote:
Продолжительность жизни увеличилась на десять лет. В 1991-м году было 63,9, сейчас 71 год.

ну это общемировой показатель, во многих странах меняется подход к питанию, улучшается медицина (по крайней мере оборудование и лекарства!) , все больше людей стараются вести здоровый образ жизни. только причем тут аким??
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  Dimmon 25.06.2021 в 17:33:56   # 780447
Quote:
"Бюджет увеличился в 3,7 раза в сравнении с 2018 годом. Почти в два раза увеличился объем инвестиций. Три года назад объем промышленной продукции составлял Т425 млрд, по итогам текущего года объем будет Т710 млрд."


Quote:
бюджет города Шымкент на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

1) доходы – 401 256 537 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 141 452 462 тысячи тенге;

неналоговые поступления – 2 075 185 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 8 875 495 тысяч тенге;

поступление трансфертов – 248 853 395 тысяч тенге;


61% - трансферты из республиканского бюджета!! спасибо конечно стране, президенту и согражданам!, но почему он приписывает к своим заслугам?
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  Dimmon 25.06.2021 в 17:37:54   # 780448
Quote:
На сайте Казахстанской фондовой биржи в четверг, 25 июня, была опубликована информация о том, что областные акиматы, а также акиматы Алматы, Нур-Султана и Шымкента привлекли в общей сложности 200 млрд тенге, разместив облигации номиналом 1 000 тенге со сроком погашения до 25 мая 2030 года под 6,10% годовых. Наибольшую сумму привлек акимат Туркестанской области – 29,2 млрд тенге, также в первой тройке расположились ВКО – 24,7 млрд тенге и Алматинская область – 16,1 млрд тенге. Наименьшее количество облигаций разместила ЗКО – на сумму 6,1 млрд тенге.


17) облигации местного исполнительного органа города Шымкент
(торговый код – SHK119_001; ISIN – KZSF00000014) на 12,3 млрд тенге.

город еще и на KASE "занял"
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  Dimmon 25.06.2021 в 17:41:25   # 780450
акиматовские больше не ездят в автобусах, не общаются с народом, вотсап акимата уже 2ой год как отключен, я почти 2 года молчал, пришло время высказаться
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  звукач 25.06.2021 в 17:43:08   # 780451
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 11:23:11
Quote:
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.

согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
странно я как то не замечал.
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  Денис222 25.06.2021 в 18:01:32   # 780453
Цитата: звукач от 25.06.2021 11:43:08
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 11:23:11
Quote:
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.

согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
странно я как то не замечал.

тоже не замечал...может мы и были той преступностью?))
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  Skype 25.06.2021 в 18:34:12   # 780454
Цитата: GoodZone от 25.06.2021 03:35:57
А что же он не сравнил Шымкент нынешний с 1891? Вообще все зашибись бы выглядело... Почему он промышленность с данными трех летней давности сравнивает, а не с 1991? Комбинатор-манипулятор, блин...


Данных нету, архив с 1920 года ведется

http://old.unesco.kz/archive/hist.htm#:~:text=История%20создания%20Центрального%20государственного%20архива,Лениным%201-го%20июня%201918%20года
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  Ал 25.06.2021 в 20:21:02   # 780455
Цитата: Денис222 от 25.06.2021 12:01:32
Цитата: звукач от 25.06.2021 11:43:08
Цитата: Dimmon от 25.06.2021 11:23:11
Quote:
в 1991 году общественный ранспорт ходил до 12 часов вечера - сейчас в 8 уже не дождешся.

согласен, правда пользоваться общ. транспортом после 10 было опасно, преступность в 80-90ые зашкаливала
странно я как то не замечал.

тоже не замечал...может мы и были той преступностью?))
Вообще-то с собственных слов "звукач" в 90-е был военнослужащим.
Цитата: звукач от 30.04.2021 11:40:04
Врорвали но не в таких масштабах,да и очень многое зависит от командиров полков,бригад итп.Наш комполка сам пробовал приготовленную пищу переодически - причем сам внезапно приходил в столовую и снимал пробу прямо с котла.Сейчас не знаю как обстоят дела в армии,но если в разруху 90х никто из военнослужащих полка не жаловался на качество пищи,да разносолами не баловали но и с голода никто не умер.То думаю сейчас тем более.Да детский сад нынче в армии,тихий час даже есть!! Да и один год службы как бы не особо напрягает.
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