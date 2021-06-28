Что происходит в системе образования города

bolatbol 28.06.2021 в 08:18:30 # 780552Я не думаю, что это с Запада приехали продавать нашу 79 школу частнику, или продавать учителям липовые сертификаты, а потом ещё раз с них же требовать вернуть деньги за доплаты. Это всё наше родное. Нам Тажиеву из НАТО что ли подбросили?