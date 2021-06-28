Что происходит в системе образования города

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Софруджу 26 Июня 2021 в 09:17:53
Паны дерутся…
За два года суммы набежали немалые, и выплатить их внезапно попавшим под административную раздачу учителям непросто. Тем более что своей вины в произошедшем они не видят.
«Мы взяток за аттестацию не давали, — говорит учитель безвременно ушедшей от нас (об этом дальше) СШ № 79 Гульмира Таджибаева. — Прошли тестирование, как положено. Документы о прохождении аттестациии с соответствующей квалификацией сдали в школу. На их основании нам были начислены надбавки. Два года все было спокойно и вдруг — верните деньги! Как вообще такое могло случиться: 344 педагога незаконно получили документы об аттестации? Если все мы взяточники, почему до сих пор на свободе? Если это ошибка аттестационной комиссии, почему мы должны ее оплачивать?
Вопросов возникает множество. Аттестация проводилась на основании тестирования. Контроль осуществлялся коллегиально специальной комиссией из представителей управления образования города и Министерства образования и науки. Все чиновники, участвовавшие в этой процедуре, живы, здоровы, на Родине, хотя некоторые и сменили должности. Так почему же все претензии городское управление образования адресует нам?
Мы обращались в инспекцию по труду. Там сообщили, что наши свидетельства о прохождении аттестации не аннулированы. Так на основании чего управление требует вернуть деньги?»
Коллеги из редакции сайта «Salem Shymkent» провели собственное журналистское расследование. Его результаты обескураживают.
В 2020 году РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по г. Шымкенту» была организована проверка соответствия квалификационных справок, выданных педагогам школ г. Шымкента, результатам тестирования.
Проверка показала, что у 344 педагогических работников, проходивших аттестацию в 2018-2019 годах, сертификаты не соответствуют результатам тестирования.
20 октября 2020 года управлением образования г. Шымкента в школы было направлено письмо с поручением не только прекратить выплаты за квалификацию, но и осуществить возврат уже выплаченных бюджетных средств.
За все это время никаких нареканий ни со стороны руководства, ни со стороны родителей или учеников к работе этих 344 педагогов не было.
«Если все они незаконно прошли аттестацию,- пишет «Salem Shymkent», — то, следовательно, это стало возможным благодаря хорошо организованной коррупционной схеме. Уголовное дело возбуждено, ведется около года. Однако какого-либо значимого результата до сих пор нет. Никто из 344 преподавателей за дачу взятки, а также руководителей различного уровня образования за фальсификацию результатов тестирования не привлечен к уголовной ответственности. Сами документы, свидетельствующие, что учителя сдали тесты, не аннулированы. Все выплаты им прекращены на основе письма управления образования. Если действовать в рамках закона, то первоначально необходимо признать незаконными свидетельства о прохождении аттестации, так как их выдавало управление образования – уполномоченный государственный орган».
«Возврат выплаченных, по мнению руководства управления образования, незаконно денег, — дополняет странную картину Г. Таджибаева, — идет во внесудебном порядке, волевым решением руководства самого управления. И не путем удержания из заработной платы, а возвратом наличных в кассу. А что, так можно? Подавших в суд учителей было бы гораздо больше, если бы люди не боялись, что их уволят с работы под различными предлогами. У всех семьи».
На сегодняшний день из 344 педагогов, которым аннулировали аттестацию, активно отстаивают свои права только пятеро. Учителя все той же многострадальной 79-ой школы подали иск в суд на управление образования. Процесс идет. Сколько из пострадавших уже вернули деньги, выплаченные в качестве надбавок к окладу, сколько выжидают, чем кончится неравная борьба, неизвестно. О количестве уклонистов можно судить только по косвенным данным: Аль- Фарабийский районный суд сообщил об иске к 26 педагогам о взыскании выплаченных надбавок. Значит, остальные деньги уже вернули?
Справка «ЮК»:
Аттестацию педагоги проходят раз в пять лет. По ее результатам начисляются надбавки к заработной плате в соответствии с подтвержденной квалификацией. Педагог модератор -30%, педагог -эксперт — 35%, педагог- исследователь — 40%, педагог-мастер — 50%.
Железная поступь частного капитала
Параллельно с аттестационной развивается еще одна школьная история. С еще большим числом пострадавших, если считать учеников и родителей. В коротком промежутке между странным учебным годом 2020-21 и непредсказуемым 2021-22 ликвидирована городская государственная школа № 79. На ее месте ударными темпами возводится здание частной школы. По словам учителей, за бортом остались 875 детей и 78 педагогов. Перспективы их трудоустройства крайне туманны.
Из письма в редакцию председателя профкома СШ № 79 Ирины Клименко:
«Наша школа существует более 120 лет. Я работаю в ней 17 лет. 12 апреля 2021 года коллективу объявили, что школа ликвидирована, поскольку в ноябре 2020 года здание вдруг было признано аварийным. Хотя всего за пару месяцев до этого приемная комиссия в установленном законом порядке проверила состояние здание и санкционировала работу школы в 2020-2021 учебном году. Коллектив поставили перед фактом, что территория нашей школы выкуплена частным инвестором, здание будет снесено, а на его месте построят частную школу. Мы обратились в СМИ. После выхода в эфир репортажей телеканалов «Астана» и «Отырар» с коллективом школы провела ZOOM-конференцию, а затем встретилась лично руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева. Она сообщила, что ликвидация государственной школы и передача земельного участка частному застройщику проведены в полном соответствии с законом. Учителей руководитель управления обещала трудоустроить по мере образования вакансий в государственных учебных заведениях Шымкента. Сохранить школу, коллектив и контингент учащихся Ж. Тажиева категорически отказалась».
Эту же историю мне рассказали педагоги ликвидированной школы в городском профкоме работников образования. Г. Танабаева, А. Тлеукеева — единственные из коллектива школы, рискнувшие открыто выступить против ее уничтожения.
По их словам, документы на снос 79-ой и строительство на ее месте частной школы были подготовлены еще в 2020 году. Но коллективу об этом предусмотрительно не сообщили. Несмотря на это, школу подготовили к новому учебному году — отремонтировали, благоустроили территорию.
«Новый хозяин — Низамхан Сулайманов, — рассказали учителя, — устно обещал взять на работу в новую школу всех, кроме директора. Но у нас около двадцати человек стоят в очереди на жилье как работники бюджетного учреждения. Перейдем в частную школу, и прощай очередь! Условия, на которых нас примет новый хозяин, тоже вызывают множество вопросов. При всем уважении к господину Сулайманову, заслуженному человеку, ветерану, не уверены, что сохраним хотя бы прежние зарплаты. Если с нами так поступили в государственной школе, то что ждать в частной?»
Справка «ЮК»:
Низамхан Сулайманов — кавалер ордена «Курмет», заслуженный строитель Казахстана. Всю жизнь он строит школы. На его счету их десятки почти во всех районах области.
Массовое строительство частных детских садов Низамхан Сулайманов начал сразу после запуска в стране программы «Балапан». Сегодня он владеет тремя частными школами — двумя в Шымкенте и одной в селе Карабулак Сайрамского района (носит его имя) — и семью детскими садами.
Не приходится сомневаться, что новая школа, построенная опытным профессионалом, будет соответствовать всем стандартам. И будет несравненно лучше прежней. Но она будет частной.
Как управлению образования удалось провести спецоперацию по сокращению количества государственных школ и строительству на их месте частных, нам неизвестно.
Но юридически все законно и исключительно на благо развития народного образования. Ведь частник — лучший хозяин. Это нам еще с 90-ых годов прошлого века известно. Бывшие рабочие приватизированных шымкентских заводов и фабрик не дадут соврать. Свинцовый, фосфорный, шинный, авторемонтный и десятки других предприятий просто «расцвели» после передачи в хозяйственные частные руки.
Программа государственно-частного партнерства в сфере образования, помнится, вводилась не для замещения частниками государства, а для расширения сети образовательных учреждений за счет привлечения частного капитала. Или мы что-то пропустили?
«Замена государственных образовательных учреждений частными, — отметила председатель Шымкентского горкома профсоюза работников образования и науки Лариса Тургинбаева, — определенно стала тенденцией. Аналогичная история произошла совсем недавно в школе № 29. Там коллективу удалось отстоять родные стены. То же самое методично делается с учреждениями внешкольного образования. Куда делись станции юных туристов с собственным лагерем и юных техников, уже никто не упомнит. На очереди станция юных натуралистов, участок под которой не первый год не дает покоя застройщикам».
Удвоенное руководство
В 125-ой шымкентской школе образовалось два директора. Учителей и родителей это почему-то не устроило.
14 июня около двух десятков родителей и учителей пришли к зданию управления образования Шымкента и выразили протест против восстановления в должности директора школы Асета Сатыбалдиева, уволенного в прошлом году после жалоб учителей на поборы.
По данным сайта «Salem Shymkent», 8 ноября 2020 года несколько учителей школы № 125 поселка Кайнарбулак обратились с жалобой к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и министру образования и науки Асхату Аймагамбетову. Учителя открыто заявили, что устали от постоянных поборов. По их словам, деньги собирают на все: шторы, учебники и даже на день рождения директора школы.
На следующий день руководитель управления образования города Ж. Тажиева пригласила учителей, обратившихся с жалобой, к себе в кабинет и провела четырехчасовую встречу. Еще 41 учитель школы присоединился к встрече онлайн. Позже она сообщила, что жалобу учителей рассмотрит специальная комиссия. Спустя неделю заявила, что факты «необоснованного сбора денег», на которые жаловались учителя школы № 125, «частично подтвердились» и что директор школы и его заместитель по учебной части освобождены от должностей.
Как выяснилось, Сатыбалдиев тогда написал заявление на увольнение. А спустя три дня — о приеме на работу. Ему было отказано, и он опротестовал решение управления образования в суде.
Группа родителей и учителей, пришедших на прошлой неделе к зданию управления, заявила о своем несогласии с повторным назначением Сатыбалдиева на должность директора. Родители учеников считают тот факт, что директор школы находится под следствием «за необоснованный сбор денег», негативным образом скажется на образовании и воспитании детей.
В интервью ТК «Отырар» руководитель управления образования Ж. Тажиева сообщила:
«Я не приняла заявление Сатыбалдиева. Прошло три дня, он уволился по собственному желанию, и люди были против его возвращения. После этого он обратился в Аль-Фарабийский районный суд с заявлением о восстановлении в должности. Суд иск не удовлетворил. А. Сатыбалдиев обратился в апелляционный суд и его решением был восстановлен в должности. Он пришел ко мне со своим адвокатом и с постановлением суда, где было сказано, чтобы ему была возмещена средняя зарплата за 6 месяцев в размере 1 миллиона 526 тысяч тенге. Я — за народ. Поэтому обратилась с заявлением в Верховный суд».
Назначенный управлением директор школы Араппай Урисов намерен отстаивать свои права.
Пока суд да дело, в школе по факту два директора и полная неясность, как жить дальше. Чудны дела наши…
Что вообще творится в городском образовании? Будем признательны управлению за разъяснения.
Игорь Лунин
https://yujanka.kz/shkolnye-hroniki-chto-proishodit-v-sisteme-obrazovaniya-goroda/
Комментарии, по рейтингу, по дате
В чем сила брат, в деньгах вся сила, за деньги можно все купить или продать, из фильма Брат.
В общем Америка нас победила без единого выстрела, с помощью пачки нарезанной бумаги
К качеству образования в школе от государства нет дела. То есть это личное дело ученика и его родителей. Вроде логично, но дети ленивы, и когда учителя, почувствовав безответственность, отсиживают часы, то и дети не нагружают себя работой.
В последующем из этих детей вырастают плохие специалисты, несущие угрозу безопасности остальных граждан. Из-за отсутствия формирования личности на базе литературы и искусства, глубоких знаний и моральных принципов многие не найдут применения себя в обществе и станут его врагами. Преступность, разделение на враждующие социальные группы, отсутствие роста благосостояния приведет к постоянным конфликтам и жертвам. И что же сделает элита, которая и приведет к коллапсу? Они покинут страну, но в чужой среде они растворятся и перестанут быть носителями культурной идентичности. Где потомки Вяземских, Болконских, Орловых?
Тут есть над чем подумать элите, объединиться и начать правильные шаги.
Я не думаю, что это с Запада приехали продавать нашу 79 школу частнику, или продавать учителям липовые сертификаты, а потом ещё раз с них же требовать вернуть деньги за доплаты. Это всё наше родное. Нам Тажиеву из НАТО что ли подбросили?
Цитата: Софруджу от 28.06.2021 02:45:39
bolatbol 28.06.2021 в 08:18:30 # 780552
Я не думаю, что это с Запада приехали продавать нашу 79 школу частнику, или продавать учителям липовые сертификаты, а потом ещё раз с них же требовать вернуть деньги за доплаты. Это всё наше родное. Нам Тажиеву из НАТО что ли подбросили?
bolatbol 28.06.2021 в 08:18:30 # 780552
Я не думаю, что это с Запада приехали продавать нашу 79 школу частнику, или продавать учителям липовые сертификаты, а потом ещё раз с них же требовать вернуть деньги за доплаты. Это всё наше родное. Нам Тажиеву из НАТО что ли подбросили?
в 1990-ых из СССР образовались 15 независимых государств. И в 14 как под копирку открыли рынки для импорта, обанкротили гос.предприятия и продали частникам. Как объяснить единство подходов? Безжалостное сокращение рабочих, лишение казны постоянно поступающих доходов и налогов ради единоразовой продажи. Это условия Запада в лице МВФ. Мы радостно разрушили свое производство и живем на распродаже ресурсов. Только в Белоруссии Лукашенко отстоял большую часть гос.собственности.
Еще одним условием Запада был отказ от идеологии. Неважно, коммунистической или капиталистической. Идеология подразумевает цель и конкретные шаги для ее достижения. Если целью поставить счастливое общество, то при глубоком планировании шагов выявятся нежелательные для Запада пути увеличения собственного производства, развитие образования и науки, защита внутреннего рынка и экономическая экспансия на чужие рынки, что есть здоровая конкуренция. Конкуренты не нужны, их надо давить в зародыше, что тоже нормально с точки зрения капитализма.
Что было идеология в СССР. Со школы готовили всесторонне развитую личность, честных, гордых строителей коммунизма. Октябренок, пионерия, комсомол, партийные ячейки в школах, надзор со стороны партийных райкомов и горкомов. Все вместе занимались, ученик ощущал себя членом коллектива. Была бескорыстная дружба, взаимопомощь, радость от совместной работы и учебы, невиданные достижения в экономике от энтузиазма масс.
Теперь, идеологию запретили, в правительствах создан институт менеджеров, осваивающих средства. Государственное образование уже не цель и средство достижения успеха, а услуга. Его можно перепоручить частнику, выделив деньги на количество учеников. Если нет учеников, то можно закрыть школу. Чем меньше гос.школ, тем меньше головной боли в министерстве. Пусть все станут частными, тогда кап.ремонт, ком.услуги будут на их шее. А если не нравится наша частная, то идите в Кембридж. Как дети министров.
Цитата: Софруджу от 28.06.2021 02:45:39
bolatbol 28.06.2021 в 08:18:30 # 780552
Я не думаю, что это с Запада приехали продавать нашу 79 школу частнику, или продавать учителям липовые сертификаты, а потом ещё раз с них же требовать вернуть деньги за доплаты. Это всё наше родное. Нам Тажиеву из НАТО что ли подбросили?
bolatbol 28.06.2021 в 08:18:30 # 780552
Я не думаю, что это с Запада приехали продавать нашу 79 школу частнику, или продавать учителям липовые сертификаты, а потом ещё раз с них же требовать вернуть деньги за доплаты. Это всё наше родное. Нам Тажиеву из НАТО что ли подбросили?
Тажиева и 79-ая школа - это частные случаи. Но в словах Болатбола есть правда.
alpha_portal 28.06.2021 в 12:45:30 # 780568
Цитата: Софруджу от 28.06.2021 02:45:39
bolatbol 28.06.2021 в 08:18:30 # 780552
Я не думаю, что это с Запада приехали продавать нашу 79 школу частнику, или продавать учителям липовые сертификаты, а потом ещё раз с них же требовать вернуть деньги за доплаты. Это всё наше родное. Нам Тажиеву из НАТО что ли подбросили?
bolatbol 28.06.2021 в 08:18:30 # 780552
Я не думаю, что это с Запада приехали продавать нашу 79 школу частнику, или продавать учителям липовые сертификаты, а потом ещё раз с них же требовать вернуть деньги за доплаты. Это всё наше родное. Нам Тажиеву из НАТО что ли подбросили?
Запад очень тонко подошел к этому делу. Сейчас напрямую нет связей. Но то что привело к этим решениям, лежит на совести запада. Это не мизерные выводы, это глобальная работа на протяжении десятилетий. Котораядает плоды
Согласен с Вами, по большому счёту! На все 100. Но в данном случае, надо бы разобраться всё-таки не с Белым домом, а с конкретной Тажиевой и иже с ней. А то удобная позиция - не мы такие, жизнь такая