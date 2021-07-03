В Шымкенте расследуется уголовное дело по факту подделки сертификатов аттестации

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GoodZone 03 Июля 2021 в 09:31:19
Судя по количеству участников аферы, торговля сертификатами шла бойко почти два года - в 2018-2019 годах. Очевидно, не без участия нечистых на руку чиновников от образования. Клиентам даже не требовалось приходить в центр тестирования. За определенную плату они покупали фальшивые сертификаты с поддельной печатью. И на основании этого получали надбавку к зарплате.
Только вот не учли, что профессионализма при этом у них не прибавилось ни на йоту. Правда вылезла наружу только в этом году благодаря честным коллегам, обратившимся в антикор с жалобами на обладателей сомнительных сертификатов. Афера раскрылась после того, как в Республиканском центре тестирования подняли списки всех шымкентских учителей, сдавших квалификационный тест.
Так и выяснилось, что 348 человек в базе данных не числятся. Незаконно полученные деньги большинство уличенных в мошенничестве учителей уже вернули в бюджет. Оставшиеся 70 человек отстаивают свои права в суде, не желая возвращать полученное.
Ольга ШЕЯНОВА
https://time.kz/articles/nu/2021/07/02/nedouchki
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