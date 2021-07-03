В Шымкенте вакцинировалось 50 процентов населения

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 03 Июля 2021 в 12:14:39
Шымкент вновь перешел в "красную" зону, по данным матрицы эпидемиологической ситуации. В течение последних трех дней подряд показатель заболевших COVID-19 составляет свыше 100 случаев в сутки. Учитывая рост числа заболевших, аким города Шымкента Мурат Айтенов поручил усилить контроль за соблюдением карантинных требований. Ответственным представителям госорганов дано поручение усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам вакцинации.
В настоящее время в городе созданы 45 прививочных пунктов. В ходе заседания заместителем руководителя управления здравоохранения Айгуль Бекбауовой было отмечено, что показатель привитых граждан превысил 50 процентов от всего взрослого населения города.
"В городе подлежат вакцинации от коронавируса 536 000 человек. Из них на сегодняшний день первый компонент вакцины получили 273 777 граждан. Это составляет больше 50 процентов от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом привились 167 140 человек. По данному показателю среди регионов Казахстана город Шымкент занимает лидирующие позиции", - заявила Бекбауова.
На 2 июля вакцинацией планировалось охватить 3 500 человек, фактически на сегодняшний день привиты 5 979 человека. Call-center, открытый при акимате города, работает круглосуточно. Для субъектов бизнеса в городе запущен проект Ashyq. Количество объектов предпринимательства, охваченных им, - 676. Подано 1 182 заявки. Определено 139 "желтых", 56 "красных" статусов.
Также в ходе совещания был озвучен ряд предложений по усилению контроля со стороны ответственных государственных органов карантинных мер согласно постановлению главного государственного санитарного врача, повышению эффективности разъяснительной работы для более широкого охвата населения вакцинацией.
https://tengrinews.kz/news/v-shyimkente-vaktsinirovalos-50-protsentov-naseleniya-442219/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: lado от 03.07.2021 07:36:08
Привили больше половины населения, а город в красную зону перешел. Что-то тут не так.
Привили больше половины населения, а город в красную зону перешел. Что-то тут не так.
1. Далеко не половину, гораздо меньше.
2."Прорыв" в числе привившихся первой дозой случился в последние пару недель. А для результата нужно вторую дозу+21 день