В Шымкенте и в Туркестанской области подорожало мясо

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Июля 2021 в 15:36:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 03.07.2021 13:10:19
А разве Шымкент это не Туркестанская область
А разве Шымкент это не Туркестанская область
Нет, Шымкент - это город республиканского значения, является отдельной административно-территориальной единицей. Это типа вашей Москвы или Питера.
Цитата: GoodZone от 03.07.2021 13:22:19Из российского у DITRXа только "флажок", связанный с реакцией движка форума на выделенный диапазон айпи адрессов...
Нет, Шымкент - это город республиканского значения, является отдельной административно-территориальной единицей. Это типа вашей Москвы или Питера.
Цитата: DITRX от 03.07.2021 13:10:19
А разве Шымкент это не Туркестанская область
А разве Шымкент это не Туркестанская область
Нет, Шымкент - это город республиканского значения, является отдельной административно-территориальной единицей. Это типа вашей Москвы или Питера.