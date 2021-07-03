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Шымкент
В Шымкенте и в Туркестанской области подорожало мясо
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danilov 03 Июля 2021 в 15:36:51
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  DITRX 03.07.2021 в 19:10:19   # 780970
А разве Шымкент это не Туркестанская область
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  GoodZone 03.07.2021 в 19:22:19   # 780972
Цитата: DITRX от 03.07.2021 13:10:19
А разве Шымкент это не Туркестанская область

Нет, Шымкент - это город республиканского значения, является отдельной административно-территориальной единицей. Это типа вашей Москвы или Питера.
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  Ал 03.07.2021 в 19:26:51   # 780974
Цитата: GoodZone от 03.07.2021 13:22:19
Цитата: DITRX от 03.07.2021 13:10:19
А разве Шымкент это не Туркестанская область

Нет, Шымкент - это город республиканского значения, является отдельной административно-территориальной единицей. Это типа вашей Москвы или Питера.
Из российского у DITRXа только "флажок", связанный с реакцией движка форума на выделенный диапазон айпи адрессов...
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  Ал 03.07.2021 в 20:32:21   # 780980

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