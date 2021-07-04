14 школ Шымкента перестали принимать первоклассников

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Гость 03 Июля 2021 в 17:22:46
На данный момент 5% от общего числа первоклассников остаются незачисленными в школы, по причине отсутствия ученических мест. Все эти 14 школ являются трехсменными, и они совершенно переполнены. От слова "совсем". Называется, приехали. Масқара!
Отдел образования и акимат Шымкента официально подписались в собственной недееспособности. Они о чем думали и чем занимались последние 5-7 лет? Строящиеся на данный момент новые школы Шымкента, со слов чиновников от городского образования, смогут ликвидировать дефицит только в 2023 году! А ГДЕ и КАК будут учиться дети два года? Я уже писал пару раз писал в своих постах, но вынужден повториться - Шымкент, это демографическая бомба, которая еще даже не взорвалась. Если мест в школах не хватает сегодня, то что будет через 5, 7, 10 и 15 лет, когда число школьников в Шымкенте будет несравнимо больше!!
https://www.facebook.com/maksat.imandosov/posts/4186997251389342
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 04.07.2021 в 20:57:32 # 781034
А новые школы строятся чёрт знает где. Задыхаются же центр и традиционные старые микроши. В то же время в центре возводится чёрт знает что. Вот кто-нибудь знает, что за убожище строят позади театра?
Для решения проблем , указанных в Вашем посте, дефицита ученических мест составлен комплексный план строительста на 2020-2025 годы 72 объектов на 68 500 мест.
Из них за счет средств государственного бюджета - 40, за счет инвесторов - 32 школ.
В 2021 году начато строительство 32 школ на
18 732 мест,
Из них строительство 20 школ на
10 222 мест, их ввод в эксплуатацию планируется к 1 сентября текущего года.
К концу года количество трёхсменных школ сократится с 14 до 9, и проблема аварийных школ будет полностью решена. Количество школ с избыточным количеством детей снизится от 21 до 17.
На сегодняшний день из 25 000 детей, подлежащих зачислению в
1 класс, принято 97%.
В чем Вы можете убедиться в портале Egov.
Учитывая исполнения вышеуказанного плана , действительно управлением образованям введены ограничения 14 трехсменным и 8 переполненным школам в приеме в 1 класс.
Для создания условий получения качественногообразования.
Демографический рост детей мегаполиса вседа во внимании акимата города Шымкент.
Это проблема не снимается
с повестки дня.