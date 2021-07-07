ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ В ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ ШЫМКЕНТА УСТАНОВЛЕНЫ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Июля 2021 в 18:23:38
По словам руководителя управления, для организации работы по вакцинации в городе функционируют 45 прививочных пунктов. Кроме того, имеется 25 передвижных прививочных пунктов.
«По городу Шымкент на сегодняшний день вакцинировано I компонентом 291 074 человека, II компонентом 175 775 человек. Среди населения о работах по вакцинации распространяются различные слухи. В связи с этим, для дальнейшего усиления контроля за работой на прививочных пунктах установлены камеры видеонаблюдения», - сказал Б.Позилов.
Стоит отметить, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в дополнительно подготовленных стационарах уже начата работа по приему больных. Медицинские организации города имеют двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий против коронавирусной инфекции.
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 07.07.2021 в 19:20:31 # 781148