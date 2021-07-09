В Шымкенте железнодорожники приостановили работу, требуя повышения зарплаты

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danilov 09 Июля 2021 в 12:22:37
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8 июля в городе Шымкенте около сотни работников филиала компании «КТЖ — Грузовые перевозки» приостановили работу, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда.
Утром в четверг протестующие собрались на автостоянке возле здания филиала и представили коллективное обращение.
В нем, в частности, работники требуют увеличить заработную плату минимум в два раза — с нынешних 120—130 тысяч до 250 тысяч тенге, предоставлять экологические выплаты сотрудникам, оплачивать сверхурочную работу, а также досрочно отправлять на пенсию. Работники также потребовали улучшить условия труда. Обращение подписали 120 человек, в основном работники, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом железнодорожных путей.
Протестующие сообщили, что обращение адресовано бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, пришедшему ему на смену президенту Касым-Жомарту Токаеву и компании «КТЖ — Грузовые перевозки».
— У нас зарплата — 120—130 тысяч тенге. Этих денег не хватает для нормального существования. Мы здесь не от хорошей жизни. Как нам прокормить свои семьи? У каждого из нас имеются кредиты. Как их выплачивать? Если даже одного из нас за это уволят, мы все уйдем, — сказал один из протестующих.
Вышедшие к протестующим представители головного офиса компании в Нур-Султане призвали их к компромиссу. Они пригласили собравшихся работников проследовать с ними в помещение и там попытались разъяснить им ситуацию.
В это время работники, наряду с повышением зарплаты, потребовали своевременно обеспечивать их спецодеждой.
— Вот наши жилеты. Воздух через них не проходит. Нам их выдают раз в шесть месяцев. То же самое и с рабочими перчатками, которых хватает всего на три дня. В остальное время мы приобретаем их за свой счет. Разве можно так работать? — сказал один из железнодорожников Балгынбай Жумахан.
Представитель компании Каирбай Оралбаев, прибывший на переговоры с протестующими, признал, что в отношениях между администрацией местного филиала и работниками имеются сложности, и пообещал донести это до руководства. Около 13 часов 8 июля протестующие всё еще не расходились. Пока неизвестно, чем завершились переговоры работников с руководством.
https://rus.azattyq.org/a/31348028.html
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