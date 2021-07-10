Хорошо повеселились!

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Гость 10 Июля 2021 в 11:48:21
Очень любопытная ситуация сложилась в Шымкенте вокруг банального на первый взгляд дела о продаже наркотиков. Еще в марте там задержали местного жителя Андрея КРУГЛОВА (на снимке), заподозренного в приобретении запрещенных веществ. Однако позже обвинение переквалифицировали, и 24-летний молодой человек превратился в сбытчика психотропных препаратов. Андрей признается, что употреблял так называемые соли - синтетические наркотики, набравшие большую популярность среди молодежи в последние годы, помогающие выработке дофамина - гормона счастья и радости. По словам Круглова, сотрудники полиции убедили его признаться в покупке товара, чтобы потом можно было оформить лишь штраф, а в итоге теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Но самое интересное в том, как Андрей описывает свое задержание: сотрудники полиции поймали его утром 16 марта, а оформили протокол поздно вечером. А что же делал Круглов вместе с полицейскими весь день? Как рассказывает парень, они катались по городу и… тратили его деньги!
Как указано в материалах уголовного дела, 16 марта 2021 года сотрудники управления по борьбе с наркотиками департамента полиции Шымкента передали оперативную информацию коллегам в одно из районных управлений о парне по имени Андрей, торгующем наркотиками. По прибытии на улицу Новостройка, что в микрорайоне “Туран”, был установлен Круглов Андрей Николаевич 1997 года рождения. Он сразу же признался, что приехал за купленным товаром, а местонахождение наркотиков ему выслал по соцсети якобы неизвестный человек, скрывающийся под псевдонимом Пабло Эскобар.
Легко пошедший на сотрудничество Андрей, как указано в следственных документах, добровольно указал точные координаты тайника. Позже экспертиза показала, что в извлеченном свертке 14,5 грамма вещества пирролидиновалерофенона, относящегося к группе синтетических, или, как еще говорят, дизайнерских наркотиков. Эта гадость пользуется спросом у молодежи, поскольку ее не всегда можно обнаружить в организме человека.
Круглов с самого начала сознался, что действительно собирался купить дозу для собственного употребления, а в итоге стал партнером Пабло Эскобара, и его действия квалифицировали как пособничество в распространении наркотических веществ в особо крупном размере. А это от 10 до 15 лет лишения свободы.
Но если вина Круглова очевидна, почему же он до сих пор не осужден и даже не в следственном изоляторе? А все просто: Андрей рассказал столь удивительную историю о своем задержании, что у многих возникли сомнения в законности действий полицейских.
Итак, как утверждает Круглов, 16 марта он действительно планировал взять себе “веселую” дозу, получил координаты закладки, вызвал такси и отправился на место, но был пойман сотрудниками полиции. Правда, кто именно его задерживал, парень не помнит - ему быстро показали служебные удостоверения, потом посадили в машину и приковали наручниками к поручню автомобиля. В таком состоянии он провел несколько часов, куда-то ездил вместе с полицейскими и только вечером оказался в служебном кабинете, где был составлен протокол задержания.
Но самый пикантный нюанс операции по поимке партнера Пабло Эскобара связан с его смартфоном. Андрей рассказал, что сотрудники забрали у него трубку, а позже он обнаружил, что из популярного банковского приложения, установленного на телефоне, кто-то перевел свыше 70 000 тенге разным абонентам. Почти 60 000 тенге получил некий Равшанбек У., более 8000 ушло ИП, торгующему выпечкой, а около 3000 - кофейне. А еще парень заявил, что те же полицейские забрали у него устройство для курения сигарет Iqos. Стоит такая штука больше 25 000 тенге.
Кто же нанес ущерб почти в 100 000 тенге задержанному наркоману или все это его выдумка, хитрая попытка защитить себя от уголовного преследования? Не будем вставать на чью-то сторону, а изучим факты. Помимо выписки с банковской карты есть еще и любопытная запись, сделанная камерой видеонаблюдения в кофейне, где со счета Круглова списали 2750 тенге. Она зафиксировала, что кофе покупал некий мужчина, совершенно не похожий на Круглова. В ролике четко видно, как неизвестный гражданин оплачивает покупку с помощью смартфона в 11.40 местного времени.
Не представляет большого труда проверить, чем именно торгует ИП Назарова Мадина Мирхарисовна, получившая 8142 тенге в 10.57. За эту сумму неустановленные покупатели приобрели на деньги Круглова блинчики. Служба службой, как говорится, а завтрак никто не отменял.
Ну и, наконец, найти Равшанбека У. может даже самый бездарный полицейский - в банковском приложении есть и номер его карты, и номер его телефона. И даже время денежного перевода - 13.21. А вдруг за этим именем скрывается тот самый Пабло Эскобар?
В руки Круглова мобильник, отобранный у него в 9.20 утра, попал лишь вечером, он написал сообщение маме, но полицейский увидел это и удалил запись. И это тоже, к слову, осталось в памяти смартфона.
Спрашивается: зачем все это выяснять, если парня взяли с поличным? Однако защищающий Круглова адвокат Евгений ЯВОРСКИЙ усмотрел в действиях полиции целый букет преступлений: не только превышение власти или должностных полномочий, но и грабеж (налетели с оружием и удостоверениями, отобрали личное имущество), похищение человека, а также возможную фальсификацию вещественных доказательств.
От лица Круглова поступило заявление в Генеральную прокуратуру, которое спустили вниз, в надзорный орган Каратауского района Шымкента и в управление собственной безопасности городского департамента полиции. Даже началось расследование, но оно сразу же столкнулось с непреодолимым препятствием. Дело в том, что Андрей Круглов указал, что его задерживал сотрудник по имени Тимур. Возможно, тот самый, что заходил потом за кофе и блинчиками. Вот только установить этого Тимура официально-документально не получилось. Кто же тогда показывал парню удостоверение полицейского и проводил с ним следственные действия?
Впрочем, загадочный Тимур в показаниях борцов с наркопреступностью все же засветился - им якобы оказался общественный помощник полиции БАКИРОВ. В своих показаниях он подтвердил (соответствующие записи имеются у адвоката Круглова), что 16 марта ходил вместе с сотрудниками по микрорайону “Туран” вместе с оперуполномоченным ИМАШОВЫМ. Они заметили подозрительного парня с телефоном и задержали. При этом телефон у этого парня никто не отбирал. Более того, Бакиров оказался настолько любезен по отношению к проголодавшемуся задержанному, что по его просьбе купил фаршированные блины на 8000 тенге и четыре порции кофе. А после покупки вернул телефон владельцу и никаких денег с его карты не переводил. Вот так.
Ну и еще один нюанс. Как сообщили на днях адвокату Яворскому, расследование управления собственной безопасности прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Подтвердился лишь факт нарушения Этического кодекса госслужащего, за что виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Жаль, точно не известно, что именно расценили как грубое обращение с задержанным: слишком дорогие блинчики купили за его счет или Iqos нельзя было отбирать?
И вот еще вопрос: неужели шымкентским полицейским совершенно неинтересно, кто оплачивал кофе и блинчики утром 16 марта и кто такой Равшанбек У., получивший без малого 60 тысяч от задержанного Круглова? Ведь тут разом можно раскрыть не одно, а несколько преступлений. Звездочки упадут на погоны, а на зарплатные карточки - премии за высокие показатели. И не надо будет отбирать телефоны у задержанных…
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
Алиса МАСАЛЕВА, Шымкент
https://time.kz/articles/nu/2021/07/09/horosho-poveselilis
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Практичный 10.07.2021 в 19:52:23 # 781321