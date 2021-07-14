При строительстве школы в Шымкенте похищено 5,5 миллиона тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Июля 2021 в 13:57:40
Средняя школа должна была появиться в жилом массиве Жулдыз в Шымкенте.
"В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах. В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила около 5,5 миллиона тенге", - говорится в сообщении агентства.
Недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба.
https://ru.sputnik.kz/economy/20210714/17600309/Pri-stroitelstve-shkoly-v-Shymkente-pokhischeno-55-milliona-tenge.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 14.07.2021 в 15:03:31 # 781497
Цитата: Пастафариан от 14.07.2021 09:03:31Не, это больше чем камаз морковки. Камаз морковки в 12 м3 тянет примерно на 4,7 лимона при цене 600 тенге за 1кг этого экзотического овоща.
5,5 миллиона тенге, это один КамАЗ морковки, совести нет целыми машинами воруют
5,5 миллиона тенге, это один КамАЗ морковки, совести нет целыми машинами воруют
Пастафариан 14.07.2021 в 16:05:55 # 781501
Замурованная при строительстве в стены проводка быстро "женским половым органом" накрылась. Школьный электрик чтобы не мучиться со штроблением стен не долго думая заложенную "похоронил", а новую в кабельных каналах проложил.
Цена "экономии" при строительстве...
Цитата: Ал от 14.07.2021 14:31:49
Как-то довелось в одной из новых школ побывать.
Замурованная при строительстве в стены проводка быстро "женским половым органом" накрылась. Школьный электрик чтобы не мучиться со штроблением стен не долго думая заложенную "похоронил", а новую в кабельных каналах проложил.
Цена "экономии" при строительстве...
Как-то довелось в одной из новых школ побывать.
Замурованная при строительстве в стены проводка быстро "женским половым органом" накрылась. Школьный электрик чтобы не мучиться со штроблением стен не долго думая заложенную "похоронил", а новую в кабельных каналах проложил.
Цена "экономии" при строительстве...
на кабель, крепеж и каблегоны родители скинулись? Почему такие все забитые? Не в этом причина всех бед? Даже если один поднимет крик, другие накинутся на него. А надо всем сообща прийти в школу, пригласить независимого эксперта, телевидение, составить акт и подать в суд на учителя-вымогателя, директора, комиссию, принявшую объект. Пусть увольняют мелочь, но общественная активная реакция должна стать нормой. И вымогательство прекратится.