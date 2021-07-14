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Шымкент
При строительстве школы в Шымкенте похищено 5,5 миллиона тенге
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danilov 14 Июля 2021 в 13:57:40
НУР-СУЛТАН, 14 июл — Sputnik. Факт хищения выделенных на строительство средней школы в Шымкенте средств выявил территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу.

Средняя школа должна была появиться в жилом массиве Жулдыз в Шымкенте.

"В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах. В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила около 5,5 миллиона тенге", - говорится в сообщении агентства.

Недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба.

https://ru.sputnik.kz/economy/20210714/17600309/Pri-stroitelstve-shkoly-v-Shymkente-pokhischeno-55-milliona-tenge.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 14.07.2021 в 14:30:07   # 781493
каплю раскрыли, но на самом деле миллиарды отмывают!
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  Пастафариан 14.07.2021 в 15:03:31   # 781497
5,5 миллиона тенге, это один КамАЗ морковки, совести нет целыми машинами воруют
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  Zoggyla 14.07.2021 в 15:23:06   # 781498
Цитата: Пастафариан от 14.07.2021 09:03:31
5,5 миллиона тенге, это один КамАЗ морковки, совести нет целыми машинами воруют
Не, это больше чем камаз морковки. Камаз морковки в 12 м3 тянет примерно на 4,7 лимона при цене 600 тенге за 1кг этого экзотического овоща.
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  Пастафариан 14.07.2021 в 16:05:55   # 781501
Вот и такса, типа с вас КамАЗ морковки,и, все кролики довольны
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  Ал 14.07.2021 в 20:31:49   # 781511
Как-то довелось в одной из новых школ побывать.
Замурованная при строительстве в стены проводка быстро "женским половым органом" накрылась. Школьный электрик чтобы не мучиться со штроблением стен не долго думая заложенную "похоронил", а новую в кабельных каналах проложил.
Цена "экономии" при строительстве...
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  Софруджу 14.07.2021 в 20:53:02   # 781513
Вот если бы написали, что при строительстве школы ничего не похитили, я б, пожалуй, удивился
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  bolatbol 14.07.2021 в 21:07:46   # 781517
Цитата: Ал от 14.07.2021 14:31:49
Как-то довелось в одной из новых школ побывать.
Замурованная при строительстве в стены проводка быстро "женским половым органом" накрылась. Школьный электрик чтобы не мучиться со штроблением стен не долго думая заложенную "похоронил", а новую в кабельных каналах проложил.
Цена "экономии" при строительстве...

на кабель, крепеж и каблегоны родители скинулись? Почему такие все забитые? Не в этом причина всех бед? Даже если один поднимет крик, другие накинутся на него. А надо всем сообща прийти в школу, пригласить независимого эксперта, телевидение, составить акт и подать в суд на учителя-вымогателя, директора, комиссию, принявшую объект. Пусть увольняют мелочь, но общественная активная реакция должна стать нормой. И вымогательство прекратится.
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