При строительстве школы в Шымкенте похищено 5,5 миллиона тенге

Как-то довелось в одной из новых школ побывать.Замурованная при строительстве в стены проводка быстро "женским половым органом" накрылась. Школьный электрик чтобы не мучиться со штроблением стен не долго думая заложенную "похоронил", а новую в кабельных каналах проложил.Цена "экономии" при строительстве...