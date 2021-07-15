История девушки, проданной в рабство и 10 лет обслуживавшей столичных клиентов

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GoodZone 15 Июля 2021 в 12:59:23
Маму Наргиза почти не помнит (она умерла очень рано), отец начал спиваться. Девочка, так и не познавшая настоящей родительской заботы, оказалась легкой добычей преступников, торговавших живым товаром. В 14 лет Наргизу из столицы Узбекистана фактически продали в один из секс-притонов столицы Казахстана. Сделала это знакомая женщина, пообещав хорошую работу и жизнь без нужды. Пересечение госграницы с чужим ребенком проблем не составило - канал отправки явно был налажен.
В незнакомом городе Наргиза провела больше 10 лет своей жизни. 10 лет насилия, жестокого обращения и абсолютного бесправия в борделе. И все эти годы забитая и запуганная девочка мечтала только о побеге.
- Мне удавалось несколько раз сбежать, но находили меня быстро. Избивали, снова сажали под замок, обещали, что в следующий раз убьют и закопают - никто меня все равно искать не будет, - вспоминает о своем заточении Наргиза. - Потом я стала умнее, хитрее. Начала копить деньги и старалась вести себя так, будто смирилась и больше никуда не хочу.
В 15 лет Наргиза забеременела. Чудо, что ей дали выносить ребенка, а не отправили на аборт. Рожала пленница в роддоме, но под чужой фамилией. Сразу после родов ее забрали снова, а младенца продали бездетной паре.
- Я все время думала о своей доченьке, она стала смыслом жизни для меня, - рассказывает Наргиза. - Ради нее я стала планировать новый побег.
Но для начала надо было узнать, кому и куда продали дочь. Одна из работниц притона ее пожалела и согласилась сказать правду. Цена вопроса - 300 долларов. Наргиза молила клиентов о щедрости и собрала нужную сумму. Ей даже удалось незаметно выбраться по указанному адресу. Вторым чудом в жизни матери и дочери оказалось то, что ребенка новые родители ей отдали, явно понимая, что дело это подсудное. После этого хозяева притона держали малышку отдельно, изредка давая видеться с мамой. А Наргиза продолжала копить деньги на побег.
Пленнице удалось войти в доверие к сутенерам настолько, что ее отпускали погулять с дочкой во дворе дома. В конце прошлого года, улучив удобный момент, девушка с дочкой смогла сбежать. Искать их стали не сразу, поэтому на сей раз побег удался. Накопленных ста тысяч тенге хватило на дешевый телефон и сим-карту, что позволило сделать звонок в посольство Узбекистана - Наргиза нашла информацию о нем в интернете. Там ее направили в правовой центр женских инициатив “Сана Сезiм” в Шымкенте - единственное общественное объединение на юге Казахстана, где жертвы насилия и торговли людьми могут получить помощь бесплатно, конфиденциально и надежно.
Тот звонок на “горячую линию” “Сана Сезiм” стал первым шагом к новой жизни.
- В первую очередь Наргизе требовался паспорт, - рассказывает юрист “Сана Сезiм” Бехзод ТУЛАЕВ. - Но у нее, к сожалению, не было даже метрики. Де-факто она была гражданкой Узбекистана, де-юре - власти страны гражданства не подтверждали, хотя она числилась там в международном розыске. Пришлось начать с запроса в роддом в Ташкентской области, где она родилась.
Шаг за шагом, документ за документом, МИД, МВД, паспортный стол, консульство Республики Узбекистан... Почти четыре месяца заняло оформление паспорта для Наргизы и фактическое обретение ею гражданства и связанных с ним прав. Четырежды юристы “Сана Сезiм” заполняли анкеты и отправляли пакет документов, но раз за разом приходил отказ. И все начиналось по новой. Отца Наргизы узбекистанские партнеры “Сана Сезiм” не просто нашли, а заставили пойти в паспортный стол, подтвердить факт рождения дочери и прописать ее у себя. Когда в июне из узбекского консульства пришел сертификат на пересечение границы, чтобы новоиспеченная гражданка могла поехать за паспортом, это было настоящей победой.
Свой новехонький зеленый паспорт Наргиза хранит как самую главную ценность. Надо видеть, как бережно она держит его в руках, как аккуратно переворачивает пахнущие типографской краской страницы.
Все это время Наргиза жила в кризисном центре “Самгау сенiм” в Шымкенте. Социальный работник центра Гульчехра МОМИНОВА стала ей родным человеком, старшей сестрой и подругой. Ее забота и поддержка оказались лучшей психологической реабилитацией после пережитого в притоне. Сегодня Наргиза полна решимости наказать сутенеров. Как только получила паспорт, написала заявление в полицию. О своей страшной истории она рассказывает смело.
- Сейчас я их не боюсь, всех опознала. Они преступники и должны быть наказаны, - говорит Наргиза. - Расскажите о том, что случилось со мной. Пусть другие девушки будут внимательны и не попадают на их удочку.
Досудебное расследование по заявлению потерпевшей в Сарыаркинском управлении полиции Нур-Султана возбуждено по статье “вовлечение в занятие проституцией”. Пока же Наргиза ждет другого суда в Шымкенте, который поможет установить фактическое родство между нею и дочерью. На тест ДНК денег нет. Одна надежда на решение суда, после которого у 11-летней девочки появится первый с момента рождения документ, а у ее матери - шанс начать новую жизнь.
Алиса МАСАЛЕВА
https://time.kz/articles/risk/2021/07/14/pobeg-iz-bordelya