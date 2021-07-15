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Шымкент
История девушки, проданной в рабство и 10 лет обслуживавшей столичных клиентов
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GoodZone 15 Июля 2021 в 12:59:23
В 26 лет Наргиза ТАЙМАНОВА получила первый в своей жизни паспорт. В то, что это когда-нибудь с ней произойдет, ей не верилось до последнего. Как и в то, что когда-нибудь ей удастся сбежать от своих мучителей, забрать дочь и вернуться на родину в Узбекистан. Туда, где ее никто не ждет и наверняка не ищет. Сегодня она уже в Шымкенте, и всего один шаг отделяет ее от новой жизни: она должна доказать суду, что является матерью своего ребенка.

Маму Наргиза почти не помнит (она умерла очень рано), отец начал спиваться. Девочка, так и не познавшая настоящей родительской заботы, оказалась легкой добычей преступников, торговавших живым товаром. В 14 лет Наргизу из столицы Узбекистана фактически продали в один из секс-притонов столицы Казахстана. Сделала это знакомая женщина, пообещав хорошую работу и жизнь без нужды. Пересечение госграницы с чужим ребенком проблем не составило - канал отправки явно был налажен.

В незнакомом городе Наргиза провела больше 10 лет своей жизни. 10 лет насилия, жестокого обращения и абсолютного бесправия в борделе. И все эти годы забитая и запуганная девочка мечтала только о побеге.

- Мне удавалось несколько раз сбежать, но находили меня быстро. Избивали, снова сажали под замок, обещали, что в следующий раз убьют и закопают - никто меня все равно искать не будет, - вспоминает о своем заточении Наргиза. - Потом я стала умнее, хитрее. Начала копить деньги и старалась вести себя так, будто смирилась и больше никуда не хочу.

В 15 лет Наргиза забеременела. Чудо, что ей дали выносить ребенка, а не отправили на аборт. Рожала пленница в роддоме, но под чужой фамилией. Сразу после родов ее забрали снова, а младенца продали бездетной паре.

- Я все время думала о своей доченьке, она стала смыслом жизни для меня, - рассказывает Наргиза. - Ради нее я стала планировать новый побег.

Но для начала надо было узнать, кому и куда продали дочь. Одна из работниц притона ее пожалела и согласилась сказать правду. Цена вопроса - 300 долларов. Нар­гиза молила клиентов о щедрости и собрала нужную сумму. Ей даже удалось незаметно выбраться по указанному адресу. Вторым чудом в жизни матери и дочери оказалось то, что ребенка новые родители ей отдали, явно понимая, что дело это подсудное. После этого хозяева притона держали малышку отдельно, изредка давая видеться с мамой. А Наргиза продолжала копить деньги на побег.

Пленнице удалось войти в доверие к сутенерам настолько, что ее отпускали погулять с дочкой во дворе дома. В конце прошлого года, улучив удобный момент, девушка с дочкой смогла сбежать. Искать их стали не сразу, поэтому на сей раз побег удался. Накопленных ста тысяч тенге хватило на дешевый телефон и сим-карту, что позволило сделать звонок в посольство Узбекистана - Наргиза нашла информацию о нем в интернете. Там ее направили в правовой центр женских инициатив “Сана Сезiм” в Шымкенте - единственное общественное объединение на юге Казахстана, где жертвы насилия и торговли людьми могут получить помощь бесплатно, конфиденциально и надежно.

Тот звонок на “горячую линию” “Сана Сезiм” стал первым шагом к новой жизни.

- В первую очередь Наргизе требовался паспорт, - рассказывает юрист “Сана Сезiм” Бехзод ТУЛАЕВ. - Но у нее, к сожалению, не было даже метрики. Де-факто она была гражданкой Узбекистана, де-юре - власти страны гражданства не подтверждали, хотя она числилась там в международном розыске. Пришлось начать с запроса в роддом в Ташкентской области, где она родилась.

Шаг за шагом, документ за документом, МИД, МВД, паспортный стол, консульство Республики Узбекистан... Почти четыре месяца заняло оформление паспорта для Наргизы и фактическое обретение ею гражданства и связанных с ним прав. Четырежды юристы “Сана Сезiм” заполняли анкеты и отправляли пакет документов, но раз за разом приходил отказ. И все начиналось по новой. Отца Наргизы узбекистанские партнеры “Сана Сезiм” не просто нашли, а заставили пойти в паспортный стол, подтвердить факт рождения дочери и прописать ее у себя. Когда в июне из узбекского консульства пришел сертификат на пересечение границы, чтобы новоиспеченная гражданка могла поехать за паспортом, это было настоящей победой.

Свой новехонький зеленый паспорт Нар­гиза хранит как самую главную ценность. Надо видеть, как бережно она держит его в руках, как аккуратно переворачивает пахнущие типографской краской страницы.

Все это время Наргиза жила в кризис­ном центре “Самгау сенiм” в Шымкенте. Социальный работник центра Гульчехра МОМИНОВА стала ей родным человеком, старшей сестрой и подругой. Ее забота и поддержка оказались лучшей психологической реабилитацией после пережитого в притоне. Сегодня Наргиза полна решимости наказать сутенеров. Как только получила паспорт, написала заявление в полицию. О своей страшной истории она рассказывает смело.

- Сейчас я их не боюсь, всех опознала. Они преступники и должны быть наказаны, - говорит Наргиза. - Расскажите о том, что случилось со мной. Пусть другие девушки будут внимательны и не попадают на их удочку.

Досудебное расследование по заявлению потерпевшей в Сарыаркинском управлении полиции Нур-Султана возбуж­дено по статье “вовлечение в занятие проституцией”. Пока же Наргиза ждет другого суда в Шымкенте, который поможет установить фактическое родство между нею и дочерью. На тест ДНК денег нет. Одна надежда на решение суда, после которого у 11-летней девочки появится первый с момента рождения документ, а у ее матери - шанс начать новую жизнь.

Алиса МАСАЛЕВА

https://time.kz/articles/risk/2021/07/14/pobeg-iz-bordelya
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  troll 15.07.2021 в 17:00:23   # 781537
жесть. для таких только расстрел...
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