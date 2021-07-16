От чего в Шымкенте гибнет карагач

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danilov 16 Июля 2021 в 10:35:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Так где же их взять, мы же мЕнЕджеров учили, экономистов и юристов, а это агрономы нужны... У нас еще остались профильные учебные заведения для этого? У нас же свободный рынок сам все отрегулирует - нужны агрономы - будут, но попозже, и не наши, и дорого... А пока не беспокойте "руководство" такими мелочами понапрасну, а то у них аппетит пропадет и фуагра не полезет... Вот почему у нас все так происходит? Нужно же как-то просчитывать наперед, планировать...