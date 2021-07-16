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Шымкент
От чего в Шымкенте гибнет карагач
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danilov 16 Июля 2021 в 10:35:57
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  гримм 16.07.2021 в 11:00:18   # 781583
езжу по области и вдоль дороги насаждения из карагача, никто неполивает сами растут по себе
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  Kol 16.07.2021 в 11:11:58   # 781584
В районе дендропарка за территорией вдоль дороги деревья все нормальные. Только в самом городе почему-то больные.
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  Nafis 16.07.2021 в 11:33:08   # 781586
Так его гусеницы погрызли. Около риксоса по тратуары молодые деревья с поедеными листьми. Сейчас новые листья вылазиют.
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  GoodZone 16.07.2021 в 11:42:39   # 781587
Вырубить нахрен и никаких проблем - степь наше ФСЕ!!! А экономия какая - поливать не нужно, ухаживать не нужно, сэкономим на ЗП, вместо парков и скверов давайте элитное жилье возводить и супермаркеты... Хотя о чем это я - мы же и так все это делаем...
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  Софруджу 16.07.2021 в 11:58:31   # 781589
Карагачи поели жучки в этом году. В прошлом году американские клёны все поразили вредители. А в этом году жучок съел все карагачи по городу. Такие "специалисты", что даже не понимают, что стало с деревьями. Обработать надо было химикатами для защиты, а не поливать. Карагач как раз в поливе не особо нуждается. Ухаживать и следить за деревьями должны те, кто в этом разбирается
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  Skype 16.07.2021 в 12:02:01   # 781591
Нет технологии, режут как попало, а нужно спилы закрывать хотя бы раствором извести и купороса, нет подкормки, да вообщем и целом нет специалистов, отсюда и проблемы.
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  GoodZone 16.07.2021 в 12:10:00   # 781596
" Ухаживать и следить за деревьями должны те, кто в этом разбирается"
Так где же их взять, мы же мЕнЕджеров учили, экономистов и юристов, а это агрономы нужны... У нас еще остались профильные учебные заведения для этого? У нас же свободный рынок сам все отрегулирует - нужны агрономы - будут, но попозже, и не наши, и дорого... А пока не беспокойте "руководство" такими мелочами понапрасну, а то у них аппетит пропадет и фуагра не полезет... Вот почему у нас все так происходит? Нужно же как-то просчитывать наперед, планировать...
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