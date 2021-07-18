В Шымкенте два вуза лишили лицензии Это университеты «Орда» и «Мирас»

Цитата: Zoggyla от

Мечта студента, а не вузы. Мечта студента, а не вузы.

Мечта тупорылого ожидателя покупки диплома с рассрочкой в четыре года. Так будет точнее. Я понимаю, что у нас и технологический, и пединститут - не Оксфорд. Но всё в сравнении.