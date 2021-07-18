В Шымкенте два вуза лишили лицензии Это университеты «Орда» и «Мирас»

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Софруджу 18 Июля 2021 в 12:55:12
Решениями Специализированного межрайонного административного суда Шымкента от 1 июля 2021 года два указанных вуза лишены генеральной лицензии.
«В мае этого года по итогам повторной проверки установлено, что работа над ошибками не проведена, - прокомментировала руководитель управления контроля в сфере высшего и послевузовского образования комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова. - Самый главный вопрос был в качестве подготовки кадров. Например, 97% обучающихся в университете «Орда» не смогли преодолеть пороговый балл и подтвердить достаточный уровень знаний и компетенций, полученных в процессе обучения.
Кроме того, по ее словам, в обоих вузах имелись многочисленные факты непроведения занятий согласно расписанию, не выставлялись текущие оценки, не проводились экзамены согласно графику, дисциплины изучались не в полном объеме.
«Вместо положенных пяти кредитов были освоены только три, - добавила Эльвира Сапарбекова. - Не все дисциплины обеспечены учебно-методическими материалами. Имеются большие расхождения между утвержденной педагогической нагрузкой преподавателей и ее фактическим исполнением, то есть у преподавателя в нагрузке может быть запланировано чтение лекций по определенной дисциплине, а по факту он их не читает».
Ранее Независимым агентством по обеспечению качества образования было приостановлено действие аккредитации данных вузов, соответственно университеты не могут выдавать дипломы выпускникам. Для получения дипломов и завершения обучения студенты могут перевестись в другие вузы. Это предусмотрено типовыми правилами деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования.
Согласно Закону РК «Об образовании», при лишении лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования учредитель принимает меры для перевода обучающихся в другие организации образования.
https://kapital.kz/gosudarstvo/97094/v-shymkente-dva-vuza-lishili-litsenzii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 18.07.2021 07:27:37
Мечта студента, а не вузы.
Мечта студента, а не вузы.
Мечта тупорылого ожидателя покупки диплома с рассрочкой в четыре года. Так будет точнее. Я понимаю, что у нас и технологический, и пединститут - не Оксфорд. Но всё в сравнении.
Цитата: Софруджу от 18.07.2021 08:01:42Вы рассуждаете с точки зрения зрелого человека и даже, возможно будучи студентом, вгрызались в гранит науки как камнедробильный комбайн. Но вы уже позабыли, сколько вокруг вас было молодых людей с ветром в голове, пропускающих лекции, использующих чужие конспекты, и готовых на троечку спихнуть с плеч ярмо экзаменов до следующей сессии ?
Мечта тупорылого ожидателя покупки диплома с рассрочкой в четыре года. Так будет точнее. Я понимаю, что у нас и технологический, и пединститут - не Оксфорд. Но всё в сравнении.
Цитата: Zoggyla от 18.07.2021 07:27:37
Мечта студента, а не вузы.
Мечта студента, а не вузы.
Мечта тупорылого ожидателя покупки диплома с рассрочкой в четыре года. Так будет точнее. Я понимаю, что у нас и технологический, и пединститут - не Оксфорд. Но всё в сравнении.
От сессии до сессии живут студенты весело.
Я в России учился. В очень приличном вузе. Мы были нормальные студенты - и прогуливали, и списывали, и откладывали до последней ночи. Но! При всём том у нас был культ знания. Быть дураком было стыдно, непрестижно, стрёмно, как сейчас говорят. Мы так были воспитаны нашей alma mater. Поэтому я категорически против существования таких контор, как Мирасы и Силквеи, и прочие, разумеется, частные конторы, которые будут держаться за своего платного студента, даже если он будет медицински освидетельствованный дебил
Цитата: Софруджу от 18.07.2021 08:40:22
Хороший вуз должен "лень поменять на ремень". И кто-то подстёгнутый суровой действительностью выучится, а кого-то просто вышвырнут. И это правильно. Я б для вузов поставил единственный критерий оценки качества - это процент отчисленных не за неуплату, а за неуспеваемость.
Хороший вуз должен "лень поменять на ремень". И кто-то подстёгнутый суровой действительностью выучится, а кого-то просто вышвырнут. И это правильно. Я б для вузов поставил единственный критерий оценки качества - это процент отчисленных не за неуплату, а за неуспеваемость.
Отчислить студента это как отказаться от зарплаты.
Цитата: Nafis от 18.07.2021 13:31:10
Отчислить студента это как отказаться от зарплаты.
Цитата: Софруджу от 18.07.2021 08:40:22
Хороший вуз должен "лень поменять на ремень". И кто-то подстёгнутый суровой действительностью выучится, а кого-то просто вышвырнут. И это правильно. Я б для вузов поставил единственный критерий оценки качества - это процент отчисленных не за неуплату, а за неуспеваемость.
Хороший вуз должен "лень поменять на ремень". И кто-то подстёгнутый суровой действительностью выучится, а кого-то просто вышвырнут. И это правильно. Я б для вузов поставил единственный критерий оценки качества - это процент отчисленных не за неуплату, а за неуспеваемость.
Отчислить студента это как отказаться от зарплаты.
Вот поэтому частный вуз в принципе не может быть нормальным. А Открытый университет ликвидирован очень давно