Суд в Шымкенте начал рассмотрение иска певца и чиновника к активистке незарегистрированной Демпартии

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danilov 18 Июля 2021 в 11:36:03
В слушании сегодня участвовали истец, его представитель Айжан Нурлыкулова, а также ответчица — Аружан Дуйсебаева. Дело рассматривается под председательством судьи Момбека Амирбекова.
Перед началом судебного следствия судья пытался примирить стороны, но стороны отказались прийти к соглашению. Сакен Майгазиев назвал условия, при которых он согласится отозвать иск. Это признание ответчицей факта клеветы в его адрес «по причине неверно доведенной информации» и принесение ему извинений. Дуйсебаева сказала, что отказывается приносить извинения, и заявила, что не выполнит требование истца.
Защитники Майгазиева попросили судью обязать СМИ не распространять информацию с заседания до завершения дела, но судья ходатайство не удовлетворил.
По словам Аружан Дуйсебаевой, поводом для иска послужили два видеоролика, размещенные в YouTube в марте и апреле. В видео говорится о «споре по поводу выделенных на празднование Наурыза в Шымкенте 565 миллионов тенге».
Сторона истца утверждает, что четыре фразы в видеозаписях, включая фразы «исчезновение 565 миллионов тенге, выделенных государством», «вовлечение в коррупцию — предательство народа», «коррупционер», и обвинения в адрес Майгазиева «задевают честь» певца. Истец просил суд привлечь Дуйсебаеву к уголовной ответственности, обязать ее удалить два видео и принести извинения в социальных сетях.
На пресс-конференции 14 июля в Алматы Аружан Дуйсебаева заявила, что не согласна с позицией истца.
— Если Майгазиев действительно «чист» и говорит, что не имеет отношения к коррупции, почему бы ему не выйти к людям и не выразить свою позицию? – заявила она.
Ранее сообщалось, что «на празднование Наурыза в Шымкенте из бюджета выделено 565 миллионов тенге», это вызвало общественный резонанс. Акимат Шымкента опроверг эту информацию. Ранее в интервью Азаттыку глава шымкентского Дома культуры Сакен Майгазиев заявил, что «на мероприятия [для празднования] Наурыза было потрачено около 180 миллионов, а не 565 миллионов тенге». Он заявил, что ранее были «проведены проверки, нарушений не было выявлено».
Однако, по данным сайта госзакупок, сумма контракта на празднование Наурыза намного превышает заявленные Майгазиевым 180 миллионов тенге.
https://rus.azattyq.org/a/31359966.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 18.07.2021 07:38:54А что это вдруг закон презумпции виновности госслужащего не запустился? Недавно же тема была...
Вообще неправильный закон, закон защиты чести и достоинства не должна относится к работе гос.чиновника, чиновник должен по первому требованию журналистов показывать все документы (если это не гос. тайна). Но у нас давно уже страна дураков, где за коррупцию штраф, если коррупция непреднамеренная, то это вообще не преступление, а закон защиты чести и достоинства работает на защиту чиновников (достоинства у них давно нету). Не видать нам развития страны, пока такие законы работают...
Вообще неправильный закон, закон защиты чести и достоинства не должна относится к работе гос.чиновника, чиновник должен по первому требованию журналистов показывать все документы (если это не гос. тайна). Но у нас давно уже страна дураков, где за коррупцию штраф, если коррупция непреднамеренная, то это вообще не преступление, а закон защиты чести и достоинства работает на защиту чиновников (достоинства у них давно нету). Не видать нам развития страны, пока такие законы работают...
ЗЫ. Дуйсебаевой, походу нужно было встречный иск подать на певца и главу ГДК.