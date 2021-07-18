Суд в Шымкенте начал рассмотрение иска певца и чиновника к активистке незарегистрированной Демпартии

Вообще неправильный закон, закон защиты чести и достоинства не должна относится к работе гос.чиновника, чиновник должен по первому требованию журналистов показывать все документы (если это не гос. тайна). Но у нас давно уже страна дураков, где за коррупцию штраф, если коррупция непреднамеренная, то это вообще не преступление, а закон защиты чести и достоинства работает на защиту чиновников (достоинства у них давно нету). Не видать нам развития страны, пока такие законы работают...