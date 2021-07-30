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Шымкент
В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ К АЭРОПОРТУ БУДЕТ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
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danilov 30 Июля 2021 в 10:44:04
В Шымкенте ведется строительство автомобильной дороги с подъездом к терминалу нового аэропорта.



В связи с проведением строительных работ на месте пересечения новой автомобильной дороги и улицы Шалкарколь, доступ к микрорайону «Жидели» будет организован через автомобильную дорогу к «торгово-логистическому центру».

Сообщаем, что строительные работы будут осуществляться в соответствии со схемой с 1 по 20 августа 2021 года.

Просим заранее скорректировать свои маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Пресс-служба акимата города Шымкент
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