В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ К АЭРОПОРТУ БУДЕТ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

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danilov 30 Июля 2021 в 10:44:04
В связи с проведением строительных работ на месте пересечения новой автомобильной дороги и улицы Шалкарколь, доступ к микрорайону «Жидели» будет организован через автомобильную дорогу к «торгово-логистическому центру».
Сообщаем, что строительные работы будут осуществляться в соответствии со схемой с 1 по 20 августа 2021 года.
Просим заранее скорректировать свои маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Пресс-служба акимата города Шымкент
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