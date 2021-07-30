В Минздраве опровергли утверждения врача из Шымкента о вакцинах

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danilov 30 Июля 2021 в 15:54:08
По словам врача из Шымкента Айны Бакеевой, ни одна вакцина не прошла третью фазу клинических испытаний, все казахстанцы уже переболели коронавирусом, дети переносят COVID-19 на ура, и поэтому вакцинировать никого не нужно. Бакеева заявила, что вакцинация против COVID-19 – это "фашизм в чистом виде".
В Минздраве Казахстана опровергли ее слова. Сейчас в республике прививают четырьмя препаратами: "Спутник V", QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac. Эти вакцины прошли доклинические и три стадии клинических испытаний.
"Все вакцины против коронавируса, применяемые в Казахстане, одинаково безопасны и эффективны в отношении предотвращения тяжелых случаев коронавируса. Согласно законодательству, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на территорию Казахстана обязательно наличие электронной копии документа производителя, подтверждающего качество: сертификаты анализа, или протокол испытаний, или паспорт качества с показателями оценки качества с переводом на казахский и русский языки", — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Все вакцины, которые используют в Казахстане, прошли доклинические и три стадии клинических испытаний, добавили в ведомстве.
К тому же за участниками эксперимента наблюдают не три дня, как утверждает Бакеева, а в среднем 30 дней, уточнили в Минздраве.
В республике переболели ковидом далеко не все жители - по статистике 270 тысяч подтвержденных случаев из более чем 18-миллионного населения.
При этом среди детей также встречаются летальные случаи от коронавирусной инфекции.
https://ru.sputnik.kz/health/20210730/17730118.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
А Минздрав - проплаченные, враги народа.
Опять наброс говнеца на вентилятор.
Ну не прививайся епрст не хочешь сама не делай, но нет она с трибуны обращается к народу, шо типа она и только она знает какая это шляпа а не вакцина.
Вот так и живём,Токаев сделал не проверенную вакцину, а эта умница против. Где Токаев и где она
Меня удивляет больше то, что как у нас наказывают болгеров и общественных деятелей за распространение ложной информации, а её почему не могут? Может боятся обезумевшей толпы антиваксеров которые пойдут её защищать?