 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Минздраве опровергли утверждения врача из Шымкента о вакцинах
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Июля 2021 в 15:54:08
В Минздраве опровергли утверждения врача из Шымкента о вакцинации в Казахстане, пишет Stopfake.kz.

По словам врача из Шымкента Айны Бакеевой, ни одна вакцина не прошла третью фазу клинических испытаний, все казахстанцы уже переболели коронавирусом, дети переносят COVID-19 на ура, и поэтому вакцинировать никого не нужно. Бакеева заявила, что вакцинация против COVID-19 – это "фашизм в чистом виде".

В Минздраве Казахстана опровергли ее слова. Сейчас в республике прививают четырьмя препаратами: "Спутник V", QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac. Эти вакцины прошли доклинические и три стадии клинических испытаний.

"Все вакцины против коронавируса, применяемые в Казахстане, одинаково безопасны и эффективны в отношении предотвращения тяжелых случаев коронавируса. Согласно законодательству, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на территорию Казахстана обязательно наличие электронной копии документа производителя, подтверждающего качество: сертификаты анализа, или протокол испытаний, или паспорт качества с показателями оценки качества с переводом на казахский и русский языки", — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Все вакцины, которые используют в Казахстане, прошли доклинические и три стадии клинических испытаний, добавили в ведомстве.

К тому же за участниками эксперимента наблюдают не три дня, как утверждает Бакеева, а в среднем 30 дней, уточнили в Минздраве.

В республике переболели ковидом далеко не все жители - по статистике 270 тысяч подтвержденных случаев из более чем 18-миллионного населения.

При этом среди детей также встречаются летальные случаи от коронавирусной инфекции.

https://ru.sputnik.kz/health/20210730/17730118.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 30.07.2021 в 18:52:51   # 782335
Бакеева - молодец!
А Минздрав - проплаченные, враги народа.
поощрить (4) | покарать (3)
  Skype 30.07.2021 в 19:11:13   # 782338
Пока она пройдет, народ ласты склеит.

Опять наброс говнеца на вентилятор.

Ну не прививайся епрст не хочешь сама не делай, но нет она с трибуны обращается к народу, шо типа она и только она знает какая это шляпа а не вакцина.

Вот так и живём,Токаев сделал не проверенную вакцину, а эта умница против. Где Токаев и где она
поощрить (4) | покарать
  СССР 30.07.2021 в 20:39:18   # 782348
Клиентов нарабатывает для реабилитации и восстановления в своём центре. Чем сильнее ударит по народу корона, тем больше у неё клиентов будет на долгие годы вперед.
Меня удивляет больше то, что как у нас наказывают болгеров и общественных деятелей за распространение ложной информации, а её почему не могут? Может боятся обезумевшей толпы антиваксеров которые пойдут её защищать?
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь