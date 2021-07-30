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Шымкент
В Шымкент с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения РК Алексей Цой
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danilov 30 Июля 2021 в 19:16:44
Министр здравоохранения ознакомился с работой Call-центра станции скорой медицинской помощи города, соответствующего международным стандартам. В одну смену в центре работают 30 диспетчеров.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в службу скорой помощи в настоящее время поступает около 4000-5000 звонков в день» - сообщила главный врач центра Г.Курманбекова.

2300-2700 обслуживает скорая, остальные поликлиника.

Тем не менее сотрудники скорой помощи работают в усиленном режиме и своевременно оказывают медицинскую помощь больным.

Ознакомившись с ходом работ центра министр здравоохранения А.Цой высоко оценил труд сотрудников скорой помощи, работающих на передовой в борьбе с пандемией, и выразил свою благодарность.

Также министр здравоохранения посетил медицинский центр «Медикер». В ходе посещения министр ознакомился с работой центра, осмотрел состояние больных, получающих реабилитационное лечение.

Пресс-служба акимата города Шымкент
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  Маке0912 30.07.2021 в 20:30:43   # 782347
Домой на район приехал. отдохни немного.
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