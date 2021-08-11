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Шымкент
Должностные лица Управления культуры г. Шымкент подозреваются в покушении дачи взятки в особо крупном размере
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danilov 11 Августа 2021 в 17:17:55
Антикоррупционной службой по г. Шымкент совместно с Агентством изобличены должностные лица Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент.
Они подозреваются в покушении дачи взятки должностным лицам государственных органов в особо крупном размере в сумме 80 млн. тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств.
Указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП города Шымкент.
По делу проводится расследование.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 11.08.2021 в 18:38:51   # 782818
Управление культуры,там одни взяточники,одних откатов за привлечение ивент агентств на различные мероприятия сколько набрали.
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  bIP6bIC 11.08.2021 в 21:01:56   # 782823
Цитата: звукач от 11.08.2021 12:38:51
Управление культуры,там одни взяточники,одних откатов за привлечение ивент агентств на различные мероприятия сколько набрали.

Да бросьте Вы наговаривать на кристально честных людей! Это все инсинуации...
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  Leksus 11.08.2021 в 22:39:29   # 782828
Цитата: звукач от 11.08.2021 12:38:51
Управление культуры,там одни взяточники,одних откатов за привлечение ивент агентств на различные мероприятия сколько набрали.

Назовите мне в КЗ хоть одно место, где не воруют и не берут взятки. Наверное, только на Титусе
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  Ал 11.08.2021 в 22:42:43   # 782829
Quote:
На златом крыльце сидели:
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты будешь такой?
Говори поскорей —
Не задерживай добрых и честных людей!

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