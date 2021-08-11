Должностные лица Управления культуры г. Шымкент подозреваются в покушении дачи взятки в особо крупном размере

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danilov 11 Августа 2021 в 17:17:55
Они подозреваются в покушении дачи взятки должностным лицам государственных органов в особо крупном размере в сумме 80 млн. тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств.
Указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП города Шымкент.
По делу проводится расследование.
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Цитата: звукач от 11.08.2021 12:38:51
Управление культуры,там одни взяточники,одних откатов за привлечение ивент агентств на различные мероприятия сколько набрали.
Управление культуры,там одни взяточники,одних откатов за привлечение ивент агентств на различные мероприятия сколько набрали.
Да бросьте Вы наговаривать на кристально честных людей! Это все инсинуации...
Цитата: звукач от 11.08.2021 12:38:51
Управление культуры,там одни взяточники,одних откатов за привлечение ивент агентств на различные мероприятия сколько набрали.
Управление культуры,там одни взяточники,одних откатов за привлечение ивент агентств на различные мероприятия сколько набрали.
Назовите мне в КЗ хоть одно место, где не воруют и не берут взятки. Наверное, только на Титусе
На златом крыльце сидели:
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты будешь такой?
Говори поскорей —
Не задерживай добрых и честных людей!
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты будешь такой?
Говори поскорей —
Не задерживай добрых и честных людей!