При чём здесь Пушкин?! Он давно уже умер!

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Гость 12 Августа 2021 в 12:17:35
Действия, а вернее - бездействие, властей города и Туркестанской области, которые после разделения региона в течение трех лет не могли осуществить передачу учреждения с баланса на баланс, привели к тому, что сегодня в здании библиотеки им. Пушкина пакуют книги и разбирают стеллажи. Неравнодушные читатели Пушкинки спасти ее не смогли. Отчаявшиеся сотрудники написали обращение в администрацию президента.
Ситуация вокруг учреждения, которое, несомненно, можно считать частью истории южного Казахстана, удивляет своей абсурдностью: не сохранить то, чем по праву нужно гордиться! Полмиллиона книг, богатейший научный фонд, уникальные издания об истории края расходятся на глазах.
Всем миром
В конце XIX века в Чимкенте насчитывалось несколько учебных заведений, санитарно-ветеринарная служба, пожарная часть и почтовая контора, действовали десять соборных мечетей, три православных храма, еврейский молитвенный дом. А вот культурно-просветительских учреждений не было. Средства на строительство “общественного собрания” по улице Николаевской (ныне Казыбек би) собирала всем миром местная интеллигенция. Здесь же решили открыть и первую читальню к столетию Александра Пушкина. В архиве сохранились сведения об этом грандиозном по меркам того времени событии в жизни горожан: 27 мая 1899 года здесь приняли первых читателей. Стоит отметить, что своему появлению библиотека обязана не властям города, а его жителям, стремившимся развивать культуру и просвещение. Городское общественное управление исходатайствовало разрешение на ассигнование из бюджета города 300 рублей одновременно на устройство библиотеки и по 100 рублей ежегодно на ее содержание. Читатели на собственные средства выписывали периодику, а после прочтения приносили все в библиотеку.
История сохранила и имя главного инициатора открытия библиотеки - дворянина Нила ЛЫКОШИНА, служившего в те годы помощником начальника Чимкентского уезда. Нил Сергеевич был образованным человеком, увлекался литературой, историей, был знатоком археологии и этнографии, занимался переводами. В 1920 году его репрессировали и выслали как представителя вчерашней колониальной администрации. Но имя его в библиотеке чтят и поныне.
Собирая по крупицам историю библиотеки, сотрудница Злиха ПЕРНЕБЕКОВА провела не один месяц за изучением государственных архивов, привезенных из Ташкента и Оренбурга. Добытые сведения свидетельствовали, что в разные годы, включая период Великой Отечественной войны, горожане ценили свою библиотеку. Документы 1941-1945 годов содержат сведения о передвижном отделе литературы. Колхозам, детским домам книги доставляли адресно. Рабочую молодежь приучали к чтению, самообразованию. С середины прошлого века библиотека им. Пушкина стала областной и методическим центром для остальных библиотек. В ней проводили разнообразные литературные, образовательные, культурно-просветительские мероприятия.
Библиотекой до сих пор пользуются десятки тысяч шымкентцев.
Открыли здесь американский уголок и уголок немецкого института им. Гете, а еще единственный в стране центр национальной литературы казахстанских этносов, в фондах которого более двух тысяч книг на разных языках. Частыми гостями были консулы и послы разных стран, приезжавшие в Шымкент. При этом библиотека долгое время не имела собственного здания, переезжала с одного адреса на другой. Только в феврале 2015-го обрела наконец крышу над головой. И по счастливой случайности вновь вернулась на ту же улицу, откуда началась ее история: в здание, которое прежде занимал областной музей.
Разделили неделимое
Очередная страница в истории старейшей библиотеки началась с разделения Южно-Казахстанской области три года назад. И оказалось, что это финал. В Туркестане за это время успели построить и открыть большую современную библиотеку. Шымкент занялся модернизацией городских книгохранилищ. Застрявшая между небом и землей Пушкинка осталась не у дел. Она лишь формально числится на балансе Туркестанской области, находясь при этом в Шымкенте. Более того, именно ее богатейший книжный фонд, насчитывавший недавно свыше полумиллиона книг, стал донором для двух библиотек им. аль-Фараби. Главная городская библиотека и областная - тезки. Обе названы в честь выдающегося философа и просветителя. Судьба Пушкинки к тому времени уже никого не волновала, включая ее тогдашнего директора Шарбану ДИНАСИЛОВУ, которая предпочла смиренно ждать решения властей, не пытаясь защитить ни фонды, ни коллектив. За спасение библиотеки взялась общественность. Председателю областного славянского культурного центра, депутату маслихата области Марине ЛИМАРЕНКО удалось добиться от городских и областных властей внятного ответа на вопрос о судьбе библиотеки. Город сказал “возьмем”, область - “передадим”. Обещание это до сих пор не аннулировано. Но и не исполнено!
В книгохранилище Пушкина много редких изданий.
- Каждый год у нас появлялось около 15 тысяч новых читателей, более 150 тысяч посещений за год - от школьников до пенсионеров, - говорит заведующая отделом обслуживания читателей Зауре ДЖУНУСБЕКОВА. - То, что мы создавали с любовью к делу много лет, сегодня рассыпается на глазах. Больно и горестно это осознавать.
На правах будущих шефов в библиотеке побывала делегация из управления культуры Шымкента. Сотрудники расценили визит как надежду на то, что им все же суждено остаться на месте. Высказали пожелание: хотим не только остаться, но и сохранить фонды, а главное - славное имя. Ответ на просьбу развеял все иллюзии и библиотекарей, и читателей. “Пушкин это будет или Мушкин - какая разница?! При чем здесь вообще Пушкин?! Он ведь давно уже умер!”, - сострил заместитель руководителя управления культуры Демеу БАТАУОВ.
Одним словом, будущее любимой горожанами Пушкинки по-прежнему туманно. По словам нового директора Жанат ШАРДАРБЕКОВОЙ, переезд областной библиотеки в Туркестан все же состоится. Только где она будет базироваться, пока не известно. Зато понятно, что книжные фонды снова будут делить.
Финал 122-летней истории...
- В Туркестан мы заберем около 30 тысяч книг, в основном по краеведению области, а также произведения местных писателей - вся литература на казахском языке, - поясняет она. - Большую часть из 256 тысяч книг оставляем городу. Те сотрудники, кто пожелал работать в Туркестане, будут трудоустроены там. Остальные получили уведомление об увольнении в связи с переездом.
До конца августа, сообщили в управлении культуры Туркестанской области, на баланс Шымкента передадут и здание, и порядком раздробленный книжный фонд, и имя. Возродят ли на этой основе прежнюю библиотеку имени Пушкина, создадут ли новую или отложат решение до лучших времен, никто не знает.
Алиса МАСАЛЕВА, фото автора, Шымкент
https://time.kz/articles/nu/2021/08/11/pri-chyom-zdes-pushkin-on-davno-uzhe-umer
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Пастафариан 12.08.2021 в 14:48:42 # 782841