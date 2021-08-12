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Шымкент
Наконец-то услышали
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Гость 12 Августа 2021 в 12:21:31
В Туркестанской области нашли наконец возможность выделить дополнительные средства на содержание кризисного центра для женщин, пострадавших от насилия. 64 млн тенге будут выделены из областного бюджета. И если еще недавно здесь были вынуждены содержать женщин и детей из расчета 520 тенге в день на человека, то в скором времени сумма будет увеличена до 4675 тенге - почти в девять раз больше!

Если бы не постоянная помощь волонтеров и неравнодушных людей, центр “Комек” давно бы прекратил свое существование, и женщинам с детьми негде было бы прятаться от семейных дебоширов. После публикации дело сдвинулось с мертвой точки.

Управление координации занятости и социальных программ Туркестанской области неоднократно обращалось к руководству области с предложением о дофинансировании государственного социального заказа по оказанию услуг жертвам бытового насилия. И наконец добилось цели.

- За содействием мы обратились к женщинам, которые избраны депутатами областного маслихата. Они активно поддержали наше предложение. На бюджетной комиссии вопрос был решен положительно, - пояснила руководитель отдела управления Кумис МИРОВА. - Сейчас мы занимаемся оформлением договора. Осталось решить технические моменты.

Алиса МАСАЛЕВА, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Туркестанская область

https://time.kz/articles/zloba/2021/08/11/nakonets-to-uslyshali
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  Lokki 12.08.2021 в 16:46:00   # 782846
Центр это хорошо. Но непонятно почему налогоплательщики платят за противоправные действия граждан и бардак в семьях. Избивает муж? пиши в полицию, пусть его судят и сажают, а так получается у них в семье что-то происходит, женщины уходят в никуда и все скидываются деньгами чтобы им помоч. Я понимаю помощь нужна в результате стихийного бедствия, пожара. Но скидываться на то чтобы кто-то нашел место куда уйти от буйного супруга, в этом есть что-то не правильное.
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