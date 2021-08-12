Наконец-то услышали

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Гость 12 Августа 2021 в 12:21:31
Если бы не постоянная помощь волонтеров и неравнодушных людей, центр “Комек” давно бы прекратил свое существование, и женщинам с детьми негде было бы прятаться от семейных дебоширов. После публикации дело сдвинулось с мертвой точки.
Управление координации занятости и социальных программ Туркестанской области неоднократно обращалось к руководству области с предложением о дофинансировании государственного социального заказа по оказанию услуг жертвам бытового насилия. И наконец добилось цели.
- За содействием мы обратились к женщинам, которые избраны депутатами областного маслихата. Они активно поддержали наше предложение. На бюджетной комиссии вопрос был решен положительно, - пояснила руководитель отдела управления Кумис МИРОВА. - Сейчас мы занимаемся оформлением договора. Осталось решить технические моменты.
Алиса МАСАЛЕВА, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Туркестанская область
https://time.kz/articles/zloba/2021/08/11/nakonets-to-uslyshali
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