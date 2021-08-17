 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкент доставлено 40 тыс. доз вакцины VERO CELL
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Августа 2021 в 20:27:30
В Шымкент доставлено 40 тысяч доз китайской вакцины Vero Cell Sinopharm. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

«Вакцина Vero Cell от компании Sinopharm теперь доступен и в Шымкенте! 40 тысяч доз, доставленных в город, были распределены по поликлиникам. Вакцина Vero Cell успешно применяется в 45 странах мира, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию, Беларусь, Бахрейн и другие. Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Vero Cell для использования с 7 мая этого года»,-сообщил руководитель управления.

Главный врач города также отметил особенность этой вакцины. По его словам, отсутствие жестких требований к хранению вакцины очень удобно в условиях нехватки ресурсов. Это первая в мире вакцина, ампула которой снабжена специальным монитором, данный монитор меняет цвет, когда вакцину помещают в теплую среду, что позволяет медицинским работникам обеспечивать соблюдение требований безопасности при ее использовании.

Теперь жители города могут выбрать одну из пяти различных вакцин. Это российский «Спутник V», производимый в Караганде, казахстанский QazVac, вакцина Hayatvax от компании Sinopharm, изготовленная в ОАЭ, вакцина Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech и вакцина Vero Cell от компании Sinopharm.

Уважаемые горожане, вакцинация - единственный и эффективный способ защиты от коронавируса. Только так мы сможем вернуться к нашей нормальной жизни.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 17.08.2021 в 21:24:46   # 783218
И купили их за квадриллион триллионов $
поощрить | покарать
  старик 17.08.2021 в 22:55:49   # 783230
Quote:
И купили их за квадриллион триллионов $
Эт точно!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь