Шитьё для галочки

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Гость 19 Августа 2021 в 11:21:23
Открывая в Шымкенте бесплатные курсы кройкии шитья для мам-одиночек и женщин с инвалидностью, оказавшихся в трудной экономической ситуации, Гузаль Ауельбекова не скрывала радости: власть их не просто слышит, а еще и идет навстречу! При такой-то поддержке помогать нуждающимся легче. Но недолго музыка играла. Не прошло и полгода, как добродетелей, устроивших курсы на спонсорские деньги, выставили на улицу вместе с учениками и швейным оборудованием. Поиграли в партнеров - и будет!
В память о маме
Семь лет назад Гузаль Ауельбекова, успешный врач-гинеколог, жена и мама двоих детей, стала волонтером. Тогда и слово-то это было не в ходу, но людей, нуждавшихся в помощи, было не меньше, чем сейчас.
- Мама всю жизнь кого-то опекала, кому-то помогала: женщинам в трудной ситуации, выпускницам детского дома, инвалидам. Люди постоянно шли к ней за помощью, - вспоминает Гузаль. - Я даже ревновала ее к подопечным, считая, что им внимания достается больше. А когда мамы не стало, то все, кому она помогала, словно перешли ко мне по наследству. Было невероятно тяжело после ее ухода, но отказать просившим я не могла. Сначала делала это в память о маме, потом неожиданно для себя втянулась. Выходит, я помогала людям, а они - мне пережить боль утраты.
Первое время Гузаль занималась благотворительностью в одиночку, затем на два года стала членом команды шымкентского клуба добряков. Сегодня у нее своя команда и благотворительный фонд “Ана жолы”. Ее страница в соцсетях - сплошная лента из постов о помощи одиноким старикам, нуждающимся матерям, больным детям и животным, пострадавшим от живодеров. Вечный поиск того, что нужно одним и чем готовы помочь другие.
Для этих целей Гузаль Ауельбекова арендовала небольшое здание под социальный магазин, представляющий собой пункт приема-выдачи благотворительной помощи. Принимают от неравнодушных одежду, продукты, бытовую технику и передают тем, кто в этих вещах больше всего нуждается. Причем получают действительно нуждающиеся: если глава семьи сидит дома и не работает, то в помощи отказывают - отец должен кормить детей. Это принципиальная позиция Гузаль и ее соратниц.
- Как только начинаешь полноценно заниматься помощью нуждающимся, словно открываешь ящик Пандоры, - признается Гузаль. - Ощущение, что их бесконечное множество. Поэтому в какой-то момент поняли, что наша помощь может идти еще в одном направлении: мы должны помогать в получении профессиональных навыков, чтобы люди могли заработать на жизнь, иначе будем обречены все время снабжать их продуктами, одеждой и прочим.
Сегодня у Гузаль Ауельбековой больше тысячи подопечных семей. И пока не больше сотни из них готовы осваивать профессию, чтобы вылезти из нужды, говорит она. Но Гузаль с единомышленницами не унывает: для начала достаточно и десяти человек, чтобы на их примере убедить остальных.
Будем шить!
Решение открыть курсы кройки и шитья для женщин пришло с появлением миллиона тенге от спонсоров - алматинской логистической компании. Деньги нужно потратить на дело, решила Гузаль со своими соратницами. Одна из них - Нуржамал МИРЖИБАЕВА, профессиональный дизайнер, модельер одежды, который может многому научить.
Нуржамал МИРЖИБАЕВА (слева).
В ноябре прошлого года сотрудники центра занятости, которым она шила на заказ корпоративную форму, выделили небольшое помещение в своем здании. Пожалели, видя, как сложно ей добираться с другого конца города после перелома ноги. А потом, оценив ее профессионализм, предложили направлять к ней на обучение безработных женщин. На тот момент четыре профессиональные швейные машины с оборудованием и тканями уже были куплены на спонсорские деньги и ждали своего часа.
Волонтеры, решив, что это шанс, предложили свой вариант с бесплатными курсами, попросили лишь помочь с помещением - ни денег, ни оплаты труда, ни каких-либо других привилегий. К тому времени в Шымкенте уже был открыт центр поддержки семьи “Шанырак”, и пустых кабинетов там было достаточно. Туда и отправили.
- На подписании меморандума о сотрудничестве с нами заместитель руководителя управления занятости и соцпрограмм Шымкента Ерман БЕКМУРАТОВ не скрывал, что его главная цель - отвлечь матерей, которые торчат у стен акимата и требуют пособий, квартир, - рассказывает Гузаль. - Слезно просил: займите их по максимуму, научите шить, и пусть идут работать. Мы были не против, дайте только разместиться.
На радостях от столь выгодного сотрудничества чиновники, которые, по сути, сами должны в рамках госпрограммы обучать и трудоустраивать, выделили волонтерам четыре кабинета и объявили, что теперь они работают под эгидой центра поддержки семьи “Шанырак”. С февраля был открыт набор учениц. Гузаль разместила в соцсетях объявление о бесплатных курсах. Отбор был строгий: тех, кто мог себя обеспечить и оплатить обучение, не брали.
- Поначалу все были довольны. Мы шили одежду, комплекты для новорожденных, постельные принадлежности для детей. Готовый товар продавали через соцсети и заработанное тратили на ткани. Окупали себя полностью, - рассказывает моя собеседница. - Работали с теми, кто пришел к нам по объявлению. Лишь в апреле центр направил двух женщин. И обе посещали курсы нерегулярно, от случая к случаю. Между тем были у нас и такие, кто добирался с окраин города и даже из районов области, с детьми, на перекладных, лишь бы учиться швейному делу. Все зависит от желания изменить свою жизнь.
Ваши и наши
Подопечных Гузаль и ее команды даже сняли в сюжете, который по заказу акимата показали на одном из республиканских телеканалов. Красной нитью основная мысль: решение проблем женской безработицы стараниями шымкентских чиновников. О волонтерах старались не упоминать. Выбивались из контекста. Однако расшириться им все же предложили, раз такие идейные и умеют спонсорские деньги добывать.
- Сначала речь зашла о курсах кондитеров, но мы отказались - не наш профиль. А вот швейный цех решили расширить, - продолжает Гузаль. - Нашли спонсоров и к пяти имеющимся купили сначала три, потом еще четыре швейные машины стоимостью 180-200 тысяч тенге каждая. К тому времени у нас было 15 учениц. А первые пять выпускниц курсов уже самостоятельно работают, обшивая клиентов.
Сообщение о разрыве меморандума в одностороннем порядке для Гузаль и ее соратниц прозвучало как гром среди ясного неба. Полноценно действующие курсы с ученицами и оборудованием тот же Ерман Бекмуратов признал нерентабельными. В фонде “Ана жолы” связывают такую перемену со сменой руководства в центре поддержки семьи. Исполняющая обязанности руководителя Ботагоз ОСПАНОВА заявила, что центр вовсе не обязан обеспечивать общественные организации бесплатными помещениями, а меморандум можно расторгнуть в любой момент по желанию одной из сторон. Что и было сделано.
- За все время только двое наших получателей услуг прошли обучение на этих курсах, остальные женщины не наши, - пояснила Оспанова. - Семейные условия многих не позволяют полностью пройти курс в течение трех месяцев. Также отмечается низкая мотивация со стороны получателей услуг, относящихся к целевым группам, к обучению шитью.
Иными словами, по мнению чиновников, трехмесячные курсы кройки и шитья для профессиональной подготовки - это слишком долго, а то, что направлений на обучение их центр выдал всего два, вина самих организаторов курсов, не обеспечивших высокую мотивацию. Может, дело в том, что просить деньги легче, чем их зарабатывать?
- Меня глубоко возмущает это деление на ваших и наших! - признается Гузаль. - Это наши общие подопечные, и я не раз предлагала включить всех в базу данных центра, если того требуют их правила. Мы же не своих родственниц обучаем, а действительно нуждающихся в поддержке. Если женщины чаще откликались на наше объявление, а не на их, то это вовсе не означает, что они не заслуживают помощи. Важнее то, что они хотят учиться и зарабатывать!
Однако все эти доводы волонтеров остаются гласом вопиющего в пустыне. Чиновники глухи к просьбам дать возможность остаться еще на какое-то время, пока не подберут подходящее помещение. В итоге волонтерам пришлось закрыть социальный магазин и разместить в его небольшом здании швейный цех.
- В тесноте, да не в обиде, - вздыхает Гузаль. - Мы не имеем права отказываться от своих обязательств перед нашими подопечными, даже если с нами так поступили. Они закончат обучение, научатся шить одежду и смогут самостоятельно зарабатывать на жизнь. А я с государством в эти игры больше не играю. Помогать людям будем, но рассчитывая только на свои силы.
Алиса МАСАЛЕВА, фото автора, Шымкент
https://time.kz/articles/nu/2021/08/18/shityo-dlya-galochki
Комментарии, по рейтингу, по дате
если глава семьи сидит дома и не работает, то в помощи отказывают - отец должен кормить детей. Это принципиальная по
Молодец женщина. Низкий поклон.Я тоже никогда не подаю лицам мужского пола, если у них руки и ноги на месте. Иди работай - а не проси милостыню. Стыдно должно быть.
Quote:
С государством в эти игры я больше не играю, говорит волонтёр Гузаль Ауельбекова
С бандитами вообще нельзя связываться.
Цитата: Zoggyla от 19.08.2021 07:08:13
На какие средства живут волонтеры?
На какие средства живут волонтеры?
на спонсорскую помощь
Цитата: Zoggyla от 19.08.2021 07:08:13
На какие средства живут волонтеры?
На какие средства живут волонтеры?
Несколько вариантов.
1. Муж (брат, сват, дядя) оплачивает.
2. курсы 3-ех месячные, что много для шитья. Не дизайнеров же готовят. За один день можно научить подавать два куска материи под лапку с иголкой даже необразованного человека. Остальные 60 дней можно мило раздавать для практики выкройки и собирать с похвалами готовые платья. Нести в магазин и получать прибыль, как признались в статье. А швеям физкульт-привет, курсы то бесплатные. По окончании диплом и пинок в открытый космос. И объявления о наборе очередных курсанток. (Шутка, скорее 1 вариант.)