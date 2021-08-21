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Шымкент
Глава управления финансов Шымкента оказался замешан в коррупционном деле
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danilov 21 Августа 2021 в 12:59:21
Завершено досудебное расследование в отношении 48-летнего руководителя управления финансов Шымкента Кенжебека Жанбосынова. Однако суд вернул дело на доследование для устранения допущенных в ходе следствия нарушений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение председательствующего по делу судьи Каратауского районного суда Шымкента Момбека Амирбекова.

Кенжебеку Жанбосынову предъявляются обвинения по ст.361 ч.4 п.3 УК РК (Злоупотребление должностным полномочиями, приведшее к тяжким последствиям).

Согласно материалам дела, в конце 2019 года чиновник, будучи в составе совета директоров СПК "Шымкент", принял участие в голосовании о продаже жилых квартир в 9 новых высотках, отдав свой голос за реализацию недвижимости.

При этом стоимость была значительно ниже суммы, затраченной на строительство жилья. Что привело к ущербу для СПК в сумме свыше 1,1 млрд тенге.

В то же время в решении Каратауского суда отмечается, что вместе с Жанбосыновым за продажу квартир проголосовали еще двое из пяти членов совета директоров СПК.

"Данные лица также должны быть привлечены к разбирательству", - говорится в решении суда.

Поэтому дело было направлено на доследование.

Отметим, что на официальном сайте управления финансов Шымкента Кенжебек Жанбосынов указывается в качестве руководителя ведомства.

https://www.nur.kz/incident/crime/1928015-glava-upravleniya-finansov-shymkenta-okazalsya-zameshan-v-korruptsionnom-dele/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 21.08.2021 в 16:50:32   # 783403
Не может быть.....как неожиданно
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