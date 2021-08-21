Глава управления финансов Шымкента оказался замешан в коррупционном деле

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danilov 21 Августа 2021 в 12:59:21
Кенжебеку Жанбосынову предъявляются обвинения по ст.361 ч.4 п.3 УК РК (Злоупотребление должностным полномочиями, приведшее к тяжким последствиям).
Согласно материалам дела, в конце 2019 года чиновник, будучи в составе совета директоров СПК "Шымкент", принял участие в голосовании о продаже жилых квартир в 9 новых высотках, отдав свой голос за реализацию недвижимости.
При этом стоимость была значительно ниже суммы, затраченной на строительство жилья. Что привело к ущербу для СПК в сумме свыше 1,1 млрд тенге.
В то же время в решении Каратауского суда отмечается, что вместе с Жанбосыновым за продажу квартир проголосовали еще двое из пяти членов совета директоров СПК.
"Данные лица также должны быть привлечены к разбирательству", - говорится в решении суда.
Поэтому дело было направлено на доследование.
Отметим, что на официальном сайте управления финансов Шымкента Кенжебек Жанбосынов указывается в качестве руководителя ведомства.
https://www.nur.kz/incident/crime/1928015-glava-upravleniya-finansov-shymkenta-okazalsya-zameshan-v-korruptsionnom-dele/
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