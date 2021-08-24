Бизнесмен отгородил полукилометровой стеной четыре улицы в Шымкенте

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Гость 25 Августа 2021 в 10:06:47
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По словам горожан, пять лет назад, после строительства ограждения, четыре улицы стали тупиковыми. Дома оказались отрезаны от внешнего мира. К местным жителям не могут проехать машины скорой помощи, пожарные расчеты, детям приходится ходить в школу закоулками. При этом огражденная территория охраняется.
"Народ просит только дорогу. Мы во все инстанции писали: в Каратауский акимат, акиму лично, в прокуратуру и в земельный, нас везде футболят. Нет результата, уже как три года боремся. Пусть откроют дорогу, чтобы ездили и ходили люди. Мы устали, поэтому сломали забор. Это, говорят, территория БИИК, если это их, пусть документы покажут. Никаких оснований для строительства ограждения нет", - возмущается житель микрорайона Саги Биназар.
По словам местных жителей, им удалось достать генплан, по которому на огороженной территории должна пролегать дорога, и не одна, а целых пять - продолжение четырех ставших тупиковыми улиц и одна перпендикулярная им. Для нее даже установили электрические столбы. Люди уверяют, что у них отобрали не только дорогу, но и земли.
Бахыт Бесеков говорит, что его почти четыре сотки стена разделила пополам. Несколько лет мужчина судится, чтобы отвоевать свою территорию, но все без толку.
"Как я начал с ними судиться, уже третий хозяин поменялся, я отдаю заявление, а потом через шесть месяцев приходит и говорит, я продал, через кадастр они не оформляют, только через юстицию оформление сделают. Опять начну с ними судиться, через шесть месяцев приду, опять хозяин сменится, поэтому я наглым образом забор сломал", - заявил Бахыт Бесеков, житель микрорайона Тассай.
По словам предпринимателя, президента женского футбольного клуба Шымкента "БИИК-Казыгурт", 15 гектаров земли он приобрел еще в 2006 году, когда территория микрорайона принадлежала не городу, а области. Он уверяет, что огородил свой участок по отметкам специалистов городского земельного кадастра.
"Сейчас по плану якобы здесь улицы, дома построили. Никакого отношения к этому моя земля не имеет. Но сейчас говорят, что сделали ошибку в свое время, и дали отметку, пускай специалисты разбираются, если это так, конечно же, я уступлю, если правильно я огородил, то я свою землю защищать буду", - говорит президент ЖФК "БИИК-Казыгурт" Бауыржан Абдубаитов.
К собравшимся приехали специалисты городского акимата и земельного комитета. Они посоветовали недовольным жителям обратиться в земельный кадастр. По их словам, могла произойти накладка.
"Кадастр придет, и они определят, здесь дорога должна быть или тут чья-то собственность. Здесь измерят и по своей базе проверят. Может быть, накладка произошла, что кто-то на чью-то территорию зашел. Суд смотрел, то вероятно, что накладка есть. В свое время, когда в кадастр заносили, может быть, произошла ошибка. Это только кадастр определит", - сказал государственный инспектор Сакен Уалихан.
По словам представителей акимата, накладка могла произойти после того, как территорию Сайрамского района присоединили к Шымкенту. В том, чьи это земли на самом деле, предстоит разбираться специалистам кадастра. Ну а в том, кто незаконно продал земельные участки, - суду.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/biznesmen-otgorodil-polukilometrovoy-stenoy-chetyire-ulitsyi-446677/
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