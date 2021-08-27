В Шымкенте произошло возгорание внешней обшивки жилого дома

Цитата: shlenchak от

Я думал она по госту не горючая должна быть Я думал она по госту не горючая должна быть

ГОСТ вроде отменён. Это раньше были стандарты, и за отклонение строго наказывали. Сейчас свобода. Помню, был удивлен купив детскую игрушку. Вся квартира пропахла резиной, даже голова закружилась. И это ребенку. Это в 2000-ых. Друг тогда купил трико китайское, потом лечился от язв. Я тушёнку, там вода и жилы, в советской должно было и было мясо более 70%. Белоруссия только придерживается ГОСТов.Обшивка горючими материалами не должна была пройти испытаний, допустившие разрешение наказаны, только так.Как и со складами. Служил в советской армии, охранял склады. Боеприпасы строго под землёй, склады обложены бруствером или земляными валами. Их несколько небольших, разнесены по периметру. В арыси были достроены в наше время наземные склады, потому что подземные дороже. В Таразе так же. То есть несоблюдение правил, порох мог воспламениться от перегрева, наружного пожара. Склады в арыси с 1940-ых, в Таразе с 1972. Старые подземные, современные наземные, одобренные