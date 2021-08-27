В Шымкенте произошло возгорание внешней обшивки жилого дома

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danilov 27 Августа 2021 в 21:11:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
По ГОСТу и еда качественная. А не одни кости в банке.
Я думал она по госту не горючая должна бытьГОСТ-это отрыжка СССР. Еще вспомните ОТК.
Цитата: старик от 27.08.2021 17:49:05
Quote:
Quote:
Я думал она по госту не горючая должна бытьГОСТ-это отрыжка СССР. Еще вспомните ОТК.
Может просто переписали сам ГОСТ ? И требовать от обшивки, которая возможна сделана в Китае? Еще самая дешевая, скорей всего, потому что прибыль должна быть.
ГОСТ вроде отменён. Это раньше были стандарты, и за отклонение строго наказывали. Сейчас свобода. Помню, был удивлен купив детскую игрушку. Вся квартира пропахла резиной, даже голова закружилась. И это ребенку. Это в 2000-ых. Друг тогда купил трико китайское, потом лечился от язв. Я тушёнку, там вода и жилы, в советской должно было и было мясо более 70%. Белоруссия только придерживается ГОСТов.
Обшивка горючими материалами не должна была пройти испытаний, допустившие разрешение наказаны, только так.
Как и со складами. Служил в советской армии, охранял склады. Боеприпасы строго под землёй, склады обложены бруствером или земляными валами. Их несколько небольших, разнесены по периметру. В арыси были достроены в наше время наземные склады, потому что подземные дороже. В Таразе так же. То есть несоблюдение правил, порох мог воспламениться от перегрева, наружного пожара. Склады в арыси с 1940-ых, в Таразе с 1972. Старые подземные, современные наземные, одобренные
alpha_portal 28.08.2021 в 11:21:59 # 783602
Цитата: bolatbol от 28.08.2021 01:49:13
ГОСТ вроде отменён. Это раньше были стандарты, и за отклонение строго наказывали. Сейчас свобода. Помню, был удивлен купив детскую игрушку. Вся квартира пропахла резиной, даже голова закружилась. И это ребенку. Это в 2000-ых. Друг тогда купил трико китайское, потом лечился от язв. Я тушёнку, там вода и жилы, в советской должно было и было мясо более 70%. Белоруссия только придерживается ГОСТов.
Обшивка горючими материалами не должна была пройти испытаний, допустившие разрешение наказаны, только так.
Как и со складами. Служил в советской армии, охранял склады. Боеприпасы строго под землёй, склады обложены бруствером или земляными валами. Их несколько небольших, разнесены по периметру. В арыси были достроены в наше время наземные склады, потому что подземные дороже. В Таразе так же. То есть несоблюдение правил, порох мог воспламениться от перегрева, наружного пожара. Склады в арыси с 1940-ых, в Таразе с 1972. Старые подземные, современные наземные, одобренные
ГОСТ вроде отменён. Это раньше были стандарты, и за отклонение строго наказывали. Сейчас свобода. Помню, был удивлен купив детскую игрушку. Вся квартира пропахла резиной, даже голова закружилась. И это ребенку. Это в 2000-ых. Друг тогда купил трико китайское, потом лечился от язв. Я тушёнку, там вода и жилы, в советской должно было и было мясо более 70%. Белоруссия только придерживается ГОСТов.
Обшивка горючими материалами не должна была пройти испытаний, допустившие разрешение наказаны, только так.
Как и со складами. Служил в советской армии, охранял склады. Боеприпасы строго под землёй, склады обложены бруствером или земляными валами. Их несколько небольших, разнесены по периметру. В арыси были достроены в наше время наземные склады, потому что подземные дороже. В Таразе так же. То есть несоблюдение правил, порох мог воспламениться от перегрева, наружного пожара. Склады в арыси с 1940-ых, в Таразе с 1972. Старые подземные, современные наземные, одобренные
Вот это новость для меня конечно. А когда госты отменили? Можно пруф какой нить? Это как же без гостов то?
Насколько я знаю госты действовали и действуют. Только всем насрать на них. Это другой разговор.
Это работа для наших чанушей чтобы запреты из гостов в законодательство переносить и раздувать его до неимоверных размеров. Чтобы сам черт не разобрался. А суд чтобы как хотел так и решал бы.
Где это видано чтобы запретить алюкобонд и разрешить оклеивать пенопластом.
Там оьычный пенопласт. Ничего нового. Все старо.
Ара горный 28.08.2021 в 11:38:34 # 783603
Вот это новость для меня конечно. А когда госты отменили? Можно пруф какой нить? Это как же без гостов то?
Ну болатбол это для красного словца сболтнул. И еще, Баке, вещи и грушки надо в сетевых магазинах покупать, а не с лотков Нурбазара.