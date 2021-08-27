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Шымкент
В Шымкенте произошло возгорание внешней обшивки жилого дома
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danilov 27 Августа 2021 в 21:11:24
27.08.2021г. в 18-02 Каратауский район, мкр. Нурсат-2 дом №20 произошло загорание наружной обшивки 9-ти этажного жилого дома с 2 по 9 этаж на площади 55кв.м., так же на 8 этаже в квартире №48 произошло загорание кухни на площади 18 кв.м. Локализация пожара 18-30, ликвидация 18-48. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек из них 8 детей. На место ЧС выезжали ДЧС (28 сотрудников и 7 ед.техники), ЦМК (3 сотрудника и 1 ед.техники).xI

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  shlenchak 27.08.2021 в 23:01:42   # 783585
Я думал она по госту не горючая должна быть
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  Nelegal 27.08.2021 в 23:12:41   # 783586
Цитата: shlenchak от 27.08.2021 17:01:42
Я думал она по госту не горючая должна быть

По ГОСТу и еда качественная. А не одни кости в банке.
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  старик 27.08.2021 в 23:49:05   # 783589
Quote:
Я думал она по госту не горючая должна быть
ГОСТ-это отрыжка СССР. Еще вспомните ОТК.
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  Nelegal 28.08.2021 в 03:27:33   # 783591
Цитата: старик от 27.08.2021 17:49:05
Quote:
Я думал она по госту не горючая должна быть
ГОСТ-это отрыжка СССР. Еще вспомните ОТК.

Может просто переписали сам ГОСТ ? И требовать от обшивки, которая возможна сделана в Китае? Еще самая дешевая, скорей всего, потому что прибыль должна быть.
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  bolatbol 28.08.2021 в 07:49:13   # 783592
Цитата: shlenchak от 27.08.2021 17:01:42
Я думал она по госту не горючая должна быть

ГОСТ вроде отменён. Это раньше были стандарты, и за отклонение строго наказывали. Сейчас свобода. Помню, был удивлен купив детскую игрушку. Вся квартира пропахла резиной, даже голова закружилась. И это ребенку. Это в 2000-ых. Друг тогда купил трико китайское, потом лечился от язв. Я тушёнку, там вода и жилы, в советской должно было и было мясо более 70%. Белоруссия только придерживается ГОСТов.
Обшивка горючими материалами не должна была пройти испытаний, допустившие разрешение наказаны, только так.
Как и со складами. Служил в советской армии, охранял склады. Боеприпасы строго под землёй, склады обложены бруствером или земляными валами. Их несколько небольших, разнесены по периметру. В арыси были достроены в наше время наземные склады, потому что подземные дороже. В Таразе так же. То есть несоблюдение правил, порох мог воспламениться от перегрева, наружного пожара. Склады в арыси с 1940-ых, в Таразе с 1972. Старые подземные, современные наземные, одобренные
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  Skype 28.08.2021 в 08:54:14   # 783594
Руководятлы, везде где можно жидко обделались. Нет ни одного достойно проекта, который успешно работает. Видать это одна большая проблема. Ну не способны руководить, нахера вы туда лезете. Нажива любым путем, ничем не брезгуют
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  alpha_portal 28.08.2021 в 11:21:59   # 783602
Цитата: bolatbol от 28.08.2021 01:49:13
Цитата: shlenchak от 27.08.2021 17:01:42
Я думал она по госту не горючая должна быть

ГОСТ вроде отменён. Это раньше были стандарты, и за отклонение строго наказывали. Сейчас свобода. Помню, был удивлен купив детскую игрушку. Вся квартира пропахла резиной, даже голова закружилась. И это ребенку. Это в 2000-ых. Друг тогда купил трико китайское, потом лечился от язв. Я тушёнку, там вода и жилы, в советской должно было и было мясо более 70%. Белоруссия только придерживается ГОСТов.
Обшивка горючими материалами не должна была пройти испытаний, допустившие разрешение наказаны, только так.
Как и со складами. Служил в советской армии, охранял склады. Боеприпасы строго под землёй, склады обложены бруствером или земляными валами. Их несколько небольших, разнесены по периметру. В арыси были достроены в наше время наземные склады, потому что подземные дороже. В Таразе так же. То есть несоблюдение правил, порох мог воспламениться от перегрева, наружного пожара. Склады в арыси с 1940-ых, в Таразе с 1972. Старые подземные, современные наземные, одобренные

Вот это новость для меня конечно. А когда госты отменили? Можно пруф какой нить? Это как же без гостов то?
Насколько я знаю госты действовали и действуют. Только всем насрать на них. Это другой разговор.
Это работа для наших чанушей чтобы запреты из гостов в законодательство переносить и раздувать его до неимоверных размеров. Чтобы сам черт не разобрался. А суд чтобы как хотел так и решал бы.
Где это видано чтобы запретить алюкобонд и разрешить оклеивать пенопластом.
Там оьычный пенопласт. Ничего нового. Все старо.
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  Ара горный 28.08.2021 в 11:38:34   # 783603
Quote:
Вот это новость для меня конечно. А когда госты отменили? Можно пруф какой нить? Это как же без гостов то?


Ну болатбол это для красного словца сболтнул. И еще, Баке, вещи и грушки надо в сетевых магазинах покупать, а не с лотков Нурбазара.
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  bolatbol 28.08.2021 в 13:34:14   # 783608
ГОСТы советские давно отменены, многие продукты выходят с тех.условием, разработанными самими производителями, допускающими замену оригиналов суррогатами, добавку консервантов и улучшителей вкуса. Еаэс вводятся новые ГОСТы, заметно смягченные, как для снижения себестоимости, так и безопасности. Это я хотел сказать.
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  Nafis 29.08.2021 в 16:40:49   # 783626
Не последняя. Таких новых этажек много.
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