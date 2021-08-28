Информация по пожару в ТОО «Центральный верхний рынок»

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danilov 28 Августа 2021 в 08:08:32
ТОО «Центральный верхний рынок» по ул. Толе би г.Шымкент.
По данному сообщению в 20 часов 23 минут были направлены силы и средства по вызову №1 БИС (направляются дополнительные силы и средства).
К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 20 часов 27 минут установлено, что на территории рынка горела аптека, 2 продуктовых бутика и бутик бытовой химии. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.
К тушению пожара приступили в 20 часов 29 минут. В 20 часов 35 минут пожар локализован и в 21 часов 15 минут ликвидирован. Водоснабжение участков осуществлялось от пожарных гидрантов расположенных на территории объекта и ближайшего пожарного гидранта, расположенного по улице Толе би на расстоянии 100 м.
Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба выясняются.
Всего привлечено 34 сотрудников и 8 ед.техники ДЧС г.Шымкент,
3 сотрудника и 1 ед.техники филиала Центра медицины катастроф, 15 сотрудников и 5 ед.техники Департамента полиции, 1 аварийная бригада службы энергетики.
Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент
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alpha_portal 28.08.2021 в 11:00:55 # 783600
Цитата: shlenchak от 28.08.2021 03:39:13
Вам не кажется что слишком часто в шымкенте что то горит
Вам не кажется что слишком часто в шымкенте что то горит
Это нормально. Это было не избежно. Тб в этноауле не соблюдалось, использовался при строительстве пожароопасный строительный материал. Как собственно и в Нурсате. Все эти дома оклеенные пенопластом будут переодически гореть. Сейчас чинушы сообразят что нельзя этот материал использовать для отделки зданий и запретят. Как с алюкобондом было. То же самое. А предпринимателям же пофиг что они дома одевают в пожароопасные материалы. Им лиж бы бабло скосить. Чинушам хорошо что материал позволяет быстро одеть дома в прележный вид. И все закрывают глаза на ТБ.
Тараз - ну это вобще история стара. Тараз - это тот же Арысь в уменьшенных масштабах. Какого черта после взрывов в таразе они решили расположить склады вблизи населенного пункта ожин черт знает. Но опять же ТБ свереули в трубочку и засунули поглубже в место всем известное.
Все пожары - не соблюдение ТБ. И безалаберность. Проверяющих запретили. Люди творят что хотят. Да и быди бы проверяющие - какой толк не ясно. Все знают как проверяющие "проверяют" объекты на пожаробезопасность. Чего стоит Арысь и Тараз. Объекты повышенной опасности доводят вот до таких вот инцидентов.
Безответственность, безолаберность, не соблюдение Т.Б. и повальная коррупция - делают свои дела.
И это не последние пожары я так думаю. Переодически вот так вот бывает. И будет. Пора бы снять марраторий на проверку пожарниками общественных объектов.
Пора бы снять марраторий на проверку пожарниками общественных объектов.
Для чего ? Склады же проверяли,по бумагам все ок,дома приняли,этно аул приняли...Два года назад весь центр пенопластом под штукатурку обклеили и ни чего.А проверки начнутся уж поверьте.