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Шымкент
Пожар в ТЦ Фиркан на Тауке-Хана
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danilov 01 Сентября 2021 в 09:44:56
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент, 01.09.2021г. в 02.07 на пульт «101» поступила информация о пожаре на территории ТОО «Фиркан», расположенный по пр. Тауке хана. Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили загорание склада с напитками минеральной воды на площади 927 кв.м.



Бесперебойная подача воды была обеспечена от двух пожарных гидрантов, расположенные вблизи объекта. Также были задействованы пожарный поезд станции Шымкент, водовозы коммунальных служб.

Локализация пожара в 03. 46, ликвидация 05. 42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Пожарные в безопасное место вынесли 3 кислородных баллона емкостью 80 л и 1 газовый баллон емкостью 50 л.

На место пожара привлечены 72 сотрудника и 16 ед.техники ДЧС г.Шымкент, 1 пожарный поезд ст.Шымкент с личным составом 10 человек, бригада филиала ЦМК (3 сотрудника и 1 ед.техники), 6 работников и 6 единиц техники ТОО «ЛТД Турмыс», ТОО «Нур сервис», ТОО «Байтерек ЛБ».

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 01.09.2021 в 10:30:10   # 783736
Горели напитки и минеральная вода?
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  alpha_portal 01.09.2021 в 10:36:28   # 783737
Неплохо так минералка бабахала
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