Пожар в ТЦ Фиркан на Тауке-Хана

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danilov 01 Сентября 2021 в 09:44:56
Бесперебойная подача воды была обеспечена от двух пожарных гидрантов, расположенные вблизи объекта. Также были задействованы пожарный поезд станции Шымкент, водовозы коммунальных служб.
Локализация пожара в 03. 46, ликвидация 05. 42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Пожарные в безопасное место вынесли 3 кислородных баллона емкостью 80 л и 1 газовый баллон емкостью 50 л.
На место пожара привлечены 72 сотрудника и 16 ед.техники ДЧС г.Шымкент, 1 пожарный поезд ст.Шымкент с личным составом 10 человек, бригада филиала ЦМК (3 сотрудника и 1 ед.техники), 6 работников и 6 единиц техники ТОО «ЛТД Турмыс», ТОО «Нур сервис», ТОО «Байтерек ЛБ».
Пресс-служба акимата города Шымкент
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KapitanNemo 01.09.2021 в 10:30:10 # 783736
alpha_portal 01.09.2021 в 10:36:28 # 783737