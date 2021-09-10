«Колотили», «затолкали», «запихнули»: в Шымкенте воюют за стадион

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danilov 10 Сентября 2021 в 10:08:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
а вот стадион в кызылжаре, вернее сам участок, как раз находится в собственности акимата
Цитата: Dimmon от 10.09.2021 05:30:19
свободной земли говорите много а вы попробуй "изьять" вернее выкупить ее, суд продлится 1,5-2 года, к примеру участок аргынбекова через тельмана так и не расширили толком, судились и толкались с 2008 г
а вот стадион в кызылжаре, вернее сам участок, как раз находится в собственности акимата
свободной земли говорите много а вы попробуй "изьять" вернее выкупить ее, суд продлится 1,5-2 года, к примеру участок аргынбекова через тельмана так и не расширили толком, судились и толкались с 2008 г
а вот стадион в кызылжаре, вернее сам участок, как раз находится в собственности акимата
А вы попробуйте мыслить шире, например как вам идея города спутника с нуля?