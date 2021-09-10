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Шымкент
«Колотили», «затолкали», «запихнули»: в Шымкенте воюют за стадион
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danilov 10 Сентября 2021 в 10:08:17
До столкновения людей с полицией дошло в Шымкенте. Жители микрорайона Кызылжар пытались помешать началу строительства поликлиники на месте стадиона. Борьба за спортивную площадку длится уже восемь месяцев. Чиновники решили отдать землю частному инвестору, а местные жители с таким решением категорически не согласны.

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  GoodZone 10.09.2021 в 11:16:05   # 784210
Всегда удивляют подобные факты. У нас столько земли пустующей, но чиновники всегда находят место именно там, где уже что-то построено или есть гос.акт... ПОЧЕМУ головой думают потом? Почему никто за это не несет ответственность? Понятно конечно, что инфраструктура и т.п., но ведь она рассчитана на определенные условия, а тут раз и решили построить микрорайон или комплекс жилой... Можно ведь построить его и чуть дальше, сделать все по уму, провести коммуникации, дороги сделать нормальные, парки с озеленением, а не придумывать потом развязки и не бороться с пробками, не строить доп.школы и сады, не копать дороги... Мегаполис Шымкент ...
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  Dimmon 10.09.2021 в 11:30:19   # 784214
свободной земли говорите много а вы попробуй "изьять" вернее выкупить ее, суд продлится 1,5-2 года, к примеру участок аргынбекова через тельмана так и не расширили толком, судились и толкались с 2008 г
а вот стадион в кызылжаре, вернее сам участок, как раз находится в собственности акимата
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  GoodZone 10.09.2021 в 12:10:05   # 784215
Цитата: Dimmon от 10.09.2021 05:30:19
свободной земли говорите много а вы попробуй "изьять" вернее выкупить ее, суд продлится 1,5-2 года, к примеру участок аргынбекова через тельмана так и не расширили толком, судились и толкались с 2008 г
а вот стадион в кызылжаре, вернее сам участок, как раз находится в собственности акимата

А вы попробуйте мыслить шире, например как вам идея города спутника с нуля?
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