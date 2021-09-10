«Колотили», «затолкали», «запихнули»: в Шымкенте воюют за стадион

свободной земли говорите много а вы попробуй "изьять" вернее выкупить ее, суд продлится 1,5-2 года, к примеру участок аргынбекова через тельмана так и не расширили толком, судились и толкались с 2008 га вот стадион в кызылжаре, вернее сам участок, как раз находится в собственности акимата