Нашли кормушку

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GoodZone 13 Сентября 2021 в 09:49:23
Эти деньги предназначались на подготовку спортсменов в школах и колледжах региона, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. Расследуется уголовное дело в отношении руководителя и двух сотрудников центра, а также их соучастника из Шымкента.
Средства были потрачены якобы на питание юных спортсменов в ходе их подготовки и участия в республиканских спортивных соревнованиях. Способ хищения денег у детей особой изощренностью не отличается: подписи просто подделали в ведомостях. А затем подозреваемые, видимо, решили усугубить свою вину, предложив следователю взятку в сумме 6 млн тенге. В итоге им уже светит от 2 до 7 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
https://time.kz/articles/risk/2021/09/10/nashli-kormushku
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Цитата: звукач от 13.09.2021 04:46:33
Руководящие органы нашей страны мне все больше напоминают тот же Афганистан,все можно купить и продать,все имеет свою цену,интерестно а если вдруг серьезная заварушка - наши чиновники и силовые структуры не разбегутся как Афганские?
Руководящие органы нашей страны мне все больше напоминают тот же Афганистан,все можно купить и продать,все имеет свою цену,интерестно а если вдруг серьезная заварушка - наши чиновники и силовые структуры не разбегутся как Афганские?
В Эмираты чухнут, но чот мне подсказывает, что их везде обуют, англичане уже проверили схему, ждут час Х
Нужно легализовать свои ярды и триллионы, ток кто ее признает их легализацию, сложный процесс и затратный