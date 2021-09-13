В Шымкенте подорожает аренда жилья
danilov 13 Сентября 2021 в 12:16:51
Чессслово, все жители центральных районов города за то, чтобы аренда стоила миллион, и засилье квартирантов в домах, наконец, прекратилось. Никто не хочет поднимать свой город, свой аул. Все прут в Чимкент. Жить невозможно. В каждом доме 2-3 хозяина, ну, максимум до 6-7, остальные квартиры - съёмные. Как заколебали. Во дворе срач, дети дикие, ломающие деревья, вырывающие цветы, проблемы света, газа, водопровода решить невозможно, пока найдёшь хозяев, проще самому заплатить за весь подъезд. Я уж не говорю про вечно пролитые потолки, засранные, часто буквально, подъезды и прочие "радости". Понимаю, что мои слова просто на эмоциях, а проблема серьёзная. Но на эмоциях именно так. Как было хорошо, тихо, уютно, дружно, когда в квартирах жили хозяева, а не квартиранты