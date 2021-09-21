Министерство начало проверку из-за драки полуголых чиновников в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Сентября 2021 в 11:47:13
Один из участников драки - якобы главный эколог Шымкента Уразгали Егембердиев. По неподтвержденной информации, второй участник - его подчиненный.
Информацию в Сети опубликовал журналист Михаил Козачков. По его данным, инцидент произошел ночью во дворе частного дома. Происходившее зафиксировали камеры наружного наблюдения. Судя по ролику, до начала конфликта мужчины распивали алкоголь.
В Министерстве экологии начали служебную проверку по факту инцидента. В ведомстве воздерживаются от комментариев до окончания проверки.
Кадры драки предполагаемых экологов заинтересовали и сотрудников Агентства по делам госслужбы. "К нам в департамент поступила информация по этому поводу. Сейчас собираем сведения. Не можем пока предоставить информацию", - заявил главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы Шымкента Казыбек Ерболат.
<censored>
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministerstvo-nachalo-proverku-iz-za-draki-polugolyih-449066/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Больше проблем нет, чтобы уличать чиновников. Кому какое дело, что там дома случилось? Это как недавно выставили видео, как Волочкова на своём (!) дачном участке присела пописать под кустиком. Ну, и что? Кому какое дело