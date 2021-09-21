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Шымкент
Министерство начало проверку из-за драки полуголых чиновников в Шымкенте
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danilov 21 Сентября 2021 в 11:47:13
В Казнете появилось видео драки предполагаемых чиновников из Шымкента, сообщает информационная служба Aibat.



Один из участников драки - якобы главный эколог Шымкента Уразгали Егембердиев. По неподтвержденной информации, второй участник - его подчиненный.

Информацию в Сети опубликовал журналист Михаил Козачков. По его данным, инцидент произошел ночью во дворе частного дома. Происходившее зафиксировали камеры наружного наблюдения. Судя по ролику, до начала конфликта мужчины распивали алкоголь.

В Министерстве экологии начали служебную проверку по факту инцидента. В ведомстве воздерживаются от комментариев до окончания проверки.

Кадры драки предполагаемых экологов заинтересовали и сотрудников Агентства по делам госслужбы. "К нам в департамент поступила информация по этому поводу. Сейчас собираем сведения. Не можем пока предоставить информацию", - заявил главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы Шымкента Казыбек Ерболат.

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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministerstvo-nachalo-proverku-iz-za-draki-polugolyih-449066/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 21.09.2021 в 13:07:54   # 784529
А где видео....
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  андремас 21.09.2021 в 14:08:31   # 784531
Снесли
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  Tigr2 21.09.2021 в 15:41:26   # 784535
Мало ли что может происходит дома...это не улица же а их дом...а вот видео кто то слил намерено чтоли...
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  Софруджу 21.09.2021 в 17:33:59   # 784549
Ну, подрались мужики дома, ну, голые до пояса. И что?
Больше проблем нет, чтобы уличать чиновников. Кому какое дело, что там дома случилось? Это как недавно выставили видео, как Волочкова на своём (!) дачном участке присела пописать под кустиком. Ну, и что? Кому какое дело
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  Zoggyla 21.09.2021 в 17:59:00   # 784553
Дома, пишите. А то, что один чел в трусах со сна, после ночной смены, побрел дверь на звонок открывать, а там малолетняя дурочка с верхнего этажа...Как завизжит на весь подъезд. Мамаша прибежала, - изнасиловать хотел! Ментов вызвали и тут он наконец проснулся... Дело начали шить. Чел в непонятках. Я же дома, спал. Хитрые менты - ах ты , блть, насильник! Протокол составили, но забирать пока не стали. Потом мамаша приходила - просила штуку рубликов, мол заберу заявление%).Насилу отбился от идиотов. Да только не заводских. На завод маляву из ментовки накатали, мол так и так, разнузданный образ жизни ведет ваш товарищ! Реагировать-то надо! Пришили чуваку на цеховом собрании аморалку, лишили премии за квартал и отпуск на зиму перенесли. Погоревал мужчина, да и написал в милицию заявление на мать недодевочки ( с гусями она была), мол гонит гадина самогон и отравляет за деньги своим пойлом советских граждан. Отреагировали. Хлопнули "пострадавшую" на сбыте самогона прям на хате. Повеселел мужик.
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