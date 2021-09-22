В 179 классах шымкентских школ установлен карантин из-за covid-19

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danilov 22 Сентября 2021 в 09:47:21
На сегодняшний день карантин установлен в 179 классах 68 школ Шымкента.
По одному случаю зарегистрировано в школах № 5, 21, 51, 86, 6, 7, 35, 45, 62, 77, 10, 37, 38, 80, 91, 107, 110, 112, 130, 100 в «школе-интернат№2», в школах «Зере», «Байтерек», «Абая», «Жас-Дарын». Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в школах № 41 и 46, там зарегистрировано по 13 случаев covid-19.
Как ситуация выглядит в других школах можно посмотреть далее:
в школах №№4, 29, 50, 52, 136- по 2 случая;
в школе №23-10 случаев,
в школах №№48, 49- по 3 случая,
в школах №№ 5, 21, 51, 86, «школа- интернат №2», «Зере», «Байтерек»- по 1 случаю;
в школах №№54, 66 – по 4 случая;
–в школах №№1, 11, 47- по 5 случаев;
в школах №№6, 7, 35, 45, 62, 64, 77- по 1 случаю;
в школах №№ 8, 9 – по 3 случая;
в школе №15-2 случая;
в школе №20-7 случаев.
в школах №№ 12, 96, 104, 105, 127, «Арман» – по 2 случая;
в школах №№, 24, 40 – по 3 случая;
в школах №10, 37, 38, 100- по 1 случаю;
в школах №№25, 36 -6 случаев,
в школах №№28, 34 – по 4 случая;
в школе №65-5 случаев;
в школе №41-13 случаев;
в школе №46-13 случаев.
в школе №68-11случаев;
в школах №№80, 91, 107, 110, 112, 130, «Абая», «Жас-Дарын» – по 1 случаю;
в школе №89- 5 случаев;
в школах №№ 90, 92, Назарбаев интеллектуальная физико-математическая школа, «Аль-Фараби» – по 2 случая;
в школе №103- 4 случая;
в школе «Арофат» -8 случаев;
в школе «Cambridge Line» -6 случаев.
Кроме того, зарегистрировано 15 случаев covid-19 среди учителей в школах: № №4, №52, №49, № 35, №8, № 124, №65, №25, № 39, №40, №110, № 68, «Арофат», и №75.
По данным санэпидемиологов, с 1 по 20 сентября в школах Шымкента зарегистрировано 352 случая коронавирусной инфекции среди школьников. В 214 случаях covid-19 выявлен у ребят, которые приходили на уроки в школы. Все остальные заболели еще во время каникул.
https://vera.kz/v-179-klassax-shymkentskix-shkol-ustanovlen-karantin-iz-za-covid-19/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.09.2021 в 13:18:25 # 784617
alpha_portal 22.09.2021 в 18:28:22 # 784635
Цитата: Dimmon от 22.09.2021 09:13:33
слишком много карантина, хватит, пора научиться жить с коронавирусом, одевать маски, самоизолироваться, соблюдать гигиену и лечиться
слишком много карантина, хватит, пора научиться жить с коронавирусом, одевать маски, самоизолироваться, соблюдать гигиену и лечиться
Маски - это хрень полная. В смысле научиться жить со смертельной болезнью? Не изученной до конца, не имеющей лекарства и подыхать пока все не сдохнем? завтра появится новый штамм еще более смертельный и что тогда? Мы не сможем нормально отныне жить. На придется мириться с тучей ограничений, а может и менять профессии, чтобы работать удаленно. Но корона это только начало.