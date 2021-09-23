Работать наркокурьерами открыто предлагают шымкентцам

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danilov 24 Сентября 2021 в 11:40:06
Евгений Яворский:
– Для просто интереса мы написали: что за работа, как? В открытую пришел ответ сразу же, молниеносно практически, что надо распространять наркотики, надо делить на дозы и в места, куда скажут, делать закладки… Это чудовищно! Это чудовищно вообще, и настолько все это открыто, еще сам факт этой открытости чудовищен.
Объявления появились на видных местах. Причем расклейщики не побоялись даже камер уличного наблюдения. Зарплату пообещали приличную – около 300 тысяч тенге в неделю. Что примечательно, платить обещали в рублях. Номер для связи был также указан российский. Неравнодушных горожан такая открытость поразила. Ведь распространение наркотиков – это серьезное уголовное преступление, за которое можно отправиться в колонию на 10 лет. В полиции заявили: по данному факту заведено уголовное дело, и всех причастных уже ищут.
Керимбек Сейдуалиев, заместитель начальника Абайского ОП г. Шымкента:
– В настоящее время рекламная листовка изъята и приобщена к уголовному делу. Сотрудниками полиции ведутся розыскные мероприятия по установлению причастных к данному преступлению лиц.
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2021/09/23/191347/
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