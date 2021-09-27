"Мы в шоке". Певец Jony возмутился отменой концерта в Шымкенте

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danilov 27 Сентября 2021 в 14:41:20
Сам певец возмутился данным решением, отметив, что власти города даже не разрешили ему сообщить поклонникам причину отмены.
"Мы в шоке. Против закона не попрешь. Власти города такие "смелые", что, отменив концерт, который был уже заранее согласован, побоялись выйти на сцену к микрофону и сообщить об этом публике, которую и так кормили переносами из-за ковидных мер. Эти люди потратили свои деньги, чтобы прийти на концерт, и они заслужили услышать причину, по которой его не будет. А взамен, услышав фразу "выйдите и объясните это людям", вы стоите как вкопанные, и единственное, что вы смогли мне ответить: мы заберем тебя в полицию, если ты еще раз подойдешь к микрофону. Надеюсь, без такого преступника, как я, город будет спать спокойно. Кстати, как мне сообщили, данный закон был принят вчера, и уже завтра его действие прекращается. Интересное совпадение", - написал Jony у себя в Instagram.
В акимате Шымкента сообщили, что концерт был отменен из-за того, что не были соблюдены меры санитарной безопасности. В частности, зал был переполнен, зрители не соблюдали дистанцию и были без масок.
Певец Jony родом из Азербайджана. Во время учебы он начал записывать кавер-версии популярных песен и публиковать их в своем профиле. Вскоре его заметили продюсерские центры. Jony получил огромную популярность после выхода трека "Комета", который вскоре возглавил чарт в Apple Music и стал его визитной карточкой. Не так давно он стал победителем второго сезона шоу "Маска".
https://tengrinews.kz/music/myi-shoke-pevets-jony-vozmutilsya-otmenoy-kontserta-449635/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Популярный среди молодежи. Часто слышу его имя, а так хз что за фрукт.
Цитата: Panasonic от 27.09.2021 09:18:38
Популярный среди молодежи. Часто слышу его имя, а так хз что за фрукт.
Популярный среди молодежи. Часто слышу его имя, а так хз что за фрукт.
Прослушал трек из новости. Раньше не раз слышал его. Ничего такого выдающегося, трек как трек.
И вообще, не поклонник стиля песен, которые поются таким голосом, словно у наркомана ломка.
alpha_portal 27.09.2021 в 15:37:03 # 784808
Зачем было продавать такое количество билетов, если не возможно будет соблюдать дистанцию. Он рассчитывал на авось скорее всего. Не прокатило.
Цитата: alpha_portal от 27.09.2021 09:37:03здесь не певца косяк а организатора,ибо поставить в закрытом помещении это одни деньги а например озвучить открытый стадион это совсем другая сумма.
Звезда в шоке
Зачем было продавать такое количество билетов, если не возможно будет соблюдать дистанцию. Он рассчитывал на авось скорее всего. Не прокатило.
Звезда в шоке
Зачем было продавать такое количество билетов, если не возможно будет соблюдать дистанцию. Он рассчитывал на авось скорее всего. Не прокатило.
Последний абзац.