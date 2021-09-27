 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
"Мы в шоке". Певец Jony возмутился отменой концерта в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Сентября 2021 в 14:41:20
В Шымкенте отменили концерт популярного российского певца Jony, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сам певец возмутился данным решением, отметив, что власти города даже не разрешили ему сообщить поклонникам причину отмены.

"Мы в шоке. Против закона не попрешь. Власти города такие "смелые", что, отменив концерт, который был уже заранее согласован, побоялись выйти на сцену к микрофону и сообщить об этом публике, которую и так кормили переносами из-за ковидных мер. Эти люди потратили свои деньги, чтобы прийти на концерт, и они заслужили услышать причину, по которой его не будет. А взамен, услышав фразу "выйдите и объясните это людям", вы стоите как вкопанные, и единственное, что вы смогли мне ответить: мы заберем тебя в полицию, если ты еще раз подойдешь к микрофону. Надеюсь, без такого преступника, как я, город будет спать спокойно. Кстати, как мне сообщили, данный закон был принят вчера, и уже завтра его действие прекращается. Интересное совпадение", - написал Jony у себя в Instagram.

В акимате Шымкента сообщили, что концерт был отменен из-за того, что не были соблюдены меры санитарной безопасности. В частности, зал был переполнен, зрители не соблюдали дистанцию и были без масок.

Певец Jony родом из Азербайджана. Во время учебы он начал записывать кавер-версии популярных песен и публиковать их в своем профиле. Вскоре его заметили продюсерские центры. Jony получил огромную популярность после выхода трека "Комета", который вскоре возглавил чарт в Apple Music и стал его визитной карточкой. Не так давно он стал победителем второго сезона шоу "Маска".



https://tengrinews.kz/music/myi-shoke-pevets-jony-vozmutilsya-otmenoy-kontserta-449635/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 27.09.2021 в 14:50:00   # 784803
А кто это такой вообще?
поощрить (6) | покарать
  Panasonic 27.09.2021 в 15:18:38   # 784805
Цитата: lado от 27.09.2021 08:50:00
А кто это такой вообще?

Популярный среди молодежи. Часто слышу его имя, а так хз что за фрукт.
поощрить (2) | покарать
  Panasonic 27.09.2021 в 15:21:54   # 784807
Цитата: Panasonic от 27.09.2021 09:18:38
Цитата: lado от 27.09.2021 08:50:00
А кто это такой вообще?

Популярный среди молодежи. Часто слышу его имя, а так хз что за фрукт.

Прослушал трек из новости. Раньше не раз слышал его. Ничего такого выдающегося, трек как трек.

И вообще, не поклонник стиля песен, которые поются таким голосом, словно у наркомана ломка.
поощрить (3) | покарать
  alpha_portal 27.09.2021 в 15:37:03   # 784808
Звезда в шоке
Зачем было продавать такое количество билетов, если не возможно будет соблюдать дистанцию. Он рассчитывал на авось скорее всего. Не прокатило.
поощрить (1) | покарать
  звукач 27.09.2021 в 15:37:19   # 784809
Да не все так просто,организатор концерта начал поиски Ивентагентсва по прокату оборудования за три!!! дня до концерта.Респект ему что все таки успели выставить все оборудование,но вот что было дальше не понимаю,если концерт согласован с акиматом какого его отменили? Пусть подает в суд на власти так как неустойка выйдет не хилая,ивентагентсво оборудование выставило соответственно платить придется,певец прилетел соответственно деньги на перелет потрачены,неустойка думаю тоже выплачена.аренда манежа,возврат билетов итп итд.С таким отношением власти сначала разрешить -потом запретить боюсб что не скоро в Шыме будет концерт кого либо.
поощрить (1) | покарать
  звукач 27.09.2021 в 15:38:48   # 784810
Цитата: alpha_portal от 27.09.2021 09:37:03
Звезда в шоке
Зачем было продавать такое количество билетов, если не возможно будет соблюдать дистанцию. Он рассчитывал на авось скорее всего. Не прокатило.
здесь не певца косяк а организатора,ибо поставить в закрытом помещении это одни деньги а например озвучить открытый стадион это совсем другая сумма.
поощрить (1) | покарать
  plex 27.09.2021 в 16:54:32   # 784812
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь