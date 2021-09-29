 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Активиста арестовали в Шымкенте по обвинению в организации акции протеста дальнобойщиков
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Сентября 2021 в 16:32:39
Активист протестов водителей большегрузов Абдурахим Бейсен отправлен под арест в общей сложности на 15 суток в преддверии возможных протестных акций. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкента вынес решения вечером 28 сентября. Согласно постановлениям суда, 44-летнему Бейсену вменили «организацию митинга в нарушение порядка организации и проведения мирных собраний» (часть 7 статьи 488 кодекса об административных правонарушениях) и «неповиновение распоряжению сотрудника полиции» (статья 667). По первому обвинению ему назначили 10 суток ареста, по второму — пять суток.

В ночь 29 сентября более десятка активистов пришли к изолятору и требовали освобождения Бейсена. По словам активиста Нурлыбая Татаева, 30 сентября водители собирались выйти на протесты против внедрения платных дорог, роста цен на дизельное топливо и принудительной вакцинации.

Во время протестов водителей большегрузов этим летом Абдурахим Бейсен подвергался задержанию.

В конце мая в ряде регионов Казахстана водители большегрузов выступили против планов властей ввести плату за пользование автотрассами. Водители указывали на низкое качество дорожного полотна, удорожание ГСМ и низкие цены на грузоперевозки.

2 июня министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, комментируя выступления водителей, высказался в защиту введения платы на автодорогах как «общемировой практики». Он заявил, что «в первую очередь будут запускаться отремонтированные дороги, с бездефектными участками». Он заявил, что планируется внедрить платность до 2025 года на 11 тысячах километров автомобильных дорог, из них на 5,8 тысячи километров — до конца текущего года.

https://rus.azattyq.org/a/31483289.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 29.09.2021 в 16:57:51   # 784914
радио свобода на титусе, чудеса
поощрить (4) | покарать
  Dimmon 29.09.2021 в 16:58:26   # 784915
это же иностранный агент и там все враки
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь