Активиста арестовали в Шымкенте по обвинению в организации акции протеста дальнобойщиков

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danilov 29 Сентября 2021 в 16:32:39
В ночь 29 сентября более десятка активистов пришли к изолятору и требовали освобождения Бейсена. По словам активиста Нурлыбая Татаева, 30 сентября водители собирались выйти на протесты против внедрения платных дорог, роста цен на дизельное топливо и принудительной вакцинации.
Во время протестов водителей большегрузов этим летом Абдурахим Бейсен подвергался задержанию.
В конце мая в ряде регионов Казахстана водители большегрузов выступили против планов властей ввести плату за пользование автотрассами. Водители указывали на низкое качество дорожного полотна, удорожание ГСМ и низкие цены на грузоперевозки.
2 июня министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, комментируя выступления водителей, высказался в защиту введения платы на автодорогах как «общемировой практики». Он заявил, что «в первую очередь будут запускаться отремонтированные дороги, с бездефектными участками». Он заявил, что планируется внедрить платность до 2025 года на 11 тысячах километров автомобильных дорог, из них на 5,8 тысячи километров — до конца текущего года.
https://rus.azattyq.org/a/31483289.html
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