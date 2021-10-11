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Шымкент
100% ШЫМКЕНТЦЕВ ПОЛУЧИЛИ I КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КВИ
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danilov 11 Октября 2021 в 12:16:41
Город Шымкент по темпам распространения коронавирусной инфекции перешел в «зеленую зону». В третьем мегаполисе сокращается число зараженных, а большая часть коек в инфекционном стационаре освобождаются. По словам специалистов здравоохранения, это результат иммунизации.

В Шымкенте на 100-процентов выполнен первоначальный план по вакцинации против коронавируса. На сегодняшний день все 536 тысяч граждан, подлежащих вакцинации, получили I компонент противоэпидемической прививки. Кроме того, в эту категорию дополнительно включены 60 тысяч человек. II компонент получили 454 848 граждан.

Стоит отметить, прививочные пункты в государственных и частных поликлиниках города работают без выходных с 08.00 утра до 20.00 часов вечера.

Пресс-служба акимата города Шымкент

PS

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 11.10.2021 в 14:39:49   # 785152
Брехня! Я лично знаю кучу непривитых, как среди бешеных антиваксеров, так и просто непривитых, без всяких принципов. Даже среди своих родственников, а уж далее по списку
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  Nafis 11.10.2021 в 17:11:26   # 785154
Неправда. Одного недобрали. Точно знаю!
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  M54 11.10.2021 в 17:36:56   # 785155
Я тоже нескольких знаю которые не привились, и точно не собираются
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  troll 11.10.2021 в 19:37:03   # 785159
95% или даже выше, с купленными справками. все как у цоя.
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  Dimmon 11.10.2021 в 19:46:09   # 785160
сформулируем иначе:
на сегодняшний день 100% ШЫМКЕНТЦЕВ ПОЛУЧИЛИ справку о получении Iго КОМПОНЕНТа ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КВИ

кстати гости нашего города сильно удивляются что никто не носит маски, действительно почему?
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  walker 11.10.2021 в 19:51:26   # 785161
Тут громкий заголовок вводит в заблуждение.
В тексте смысл несколько иной.
Тоже купился на заголовок и прочёл)))
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