100% ШЫМКЕНТЦЕВ ПОЛУЧИЛИ I КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КВИ

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danilov 11 Октября 2021 в 12:16:41
В Шымкенте на 100-процентов выполнен первоначальный план по вакцинации против коронавируса. На сегодняшний день все 536 тысяч граждан, подлежащих вакцинации, получили I компонент противоэпидемической прививки. Кроме того, в эту категорию дополнительно включены 60 тысяч человек. II компонент получили 454 848 граждан.
Стоит отметить, прививочные пункты в государственных и частных поликлиниках города работают без выходных с 08.00 утра до 20.00 часов вечера.
Пресс-служба акимата города Шымкент
PS
Комментарии, по рейтингу, по дате
на сегодняшний день 100% ШЫМКЕНТЦЕВ ПОЛУЧИЛИ справку о получении Iго КОМПОНЕНТа ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КВИ
кстати гости нашего города сильно удивляются что никто не носит маски, действительно почему?
В тексте смысл несколько иной.
Тоже купился на заголовок и прочёл)))