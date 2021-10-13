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Шымкент
В Шымкенте школьницу избили прямо в кабинете завуча
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danilov 13 Октября 2021 в 16:47:55
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  Софруджу 13.10.2021 в 17:46:22   # 785216
Ни фига себе ребёнок! Мало того, что курит, да ещё грозится закурить прямо в кабинете завуча. Не знаю, как по башке, а ж.пу точно надо надрать
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  Panasonic 13.10.2021 в 17:53:39   # 785217
Цитата: Софруджу от 13.10.2021 11:46:22
Ни фига себе ребёнок! Мало того, что курит, да ещё грозится закурить прямо в кабинете завуча. Не знаю, как по башке, а ж.пу точно надо надрать

Огрызнуться-то огрызнулась. Но зачем доводить до закрытой ЧМТ?
Видимо, гаиша вхдохновилась властью, и позволила себе такое. Знаю я наших, многие из них на понт пытаются взять.
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