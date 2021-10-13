МУРАТ АЙТЕНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ США

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danilov 14 Октября 2021 в 12:54:14
Мурат Айтенов рассказал о социально-экономическом развитии города, отметив, что в мегаполисе созданы благоприятные условия для инвестиций, а регион имеет богатый туристический потенциал. Он также отметил, что Шымкент - один из крупнейших промышленных и торговых центров страны, расположенный недалеко от границ Узбекистана, Кыргызстана и их столиц Ташкента и Бишкека.
«Наша главная цель - превратить Шымкент в мегаполис, который будет благоприятен для горожан и развития бизнеса. Для этого мы намерены продолжить плодотворное сотрудничество с инвестиционным сообществом. Я верю, что новые проекты станут результатом совместной работы на благо бизнеса Казахстана и США. - сказал аким.
В свою очередь Кэролайн Сэвидж выразила уверенность в развитии сотрудничества между двумя странами, отметив, что в этом году исполняется 30 лет отношениям между США и Казахстаном. Консул также поздравила народ Казахстана с 30-летием независимости.
В ходе встречи обсуждались вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Пресс-служба акимата города Шымкент
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