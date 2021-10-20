2 месяца без зарплаты

danilov 20 Октября 2021 в 13:06:41
Эта Налоговая это пзц просто, недавно на бабушку инвалида повесили авто налог и заблокировали часть пенсии) пришлось звонить и сказать что она Инвалид, даже не проверяли справки скинули приказ на отмену начисления, потом искать ЧСИ нашли скинули доки, сказал что снял арест, а ни хрена на след месяц заблокировали такую же часть пенсии, после звонка ЧСИ он сказал, я снимал арест и тд. пришлось подключать знакомых
Я в 2008 году на Меланже работал, тоже текстильное предприятие, там по 3-4 месяца не платили зп, хотя ежегодно помпезно открывали новые цеха и снимали ролики как хорошо живется. И вообще никак не объясняли, тупо не платили и всё. К чему я это, да хз, просто вспомнил... жалко работяг.
Проблемы с налоговой решаемы, это задача главного бухгалтера и руководителя, ночевать они должны там, пока счета не разблокируют. Люди от этого страдать не должны.
Не платят - уходите. Нахер работать за просто так. Не верьте обещаниям. Просто написали заявление и ушли нахер. И все. Пусть ебутся сами.