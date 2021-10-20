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Шымкент
2 месяца без зарплаты
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danilov 20 Октября 2021 в 13:06:41
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  shlenchak 20.10.2021 в 13:42:44   # 785426
Эта Налоговая это пзц просто, недавно на бабушку инвалида повесили авто налог и заблокировали часть пенсии) пришлось звонить и сказать что она Инвалид, даже не проверяли справки скинули приказ на отмену начисления, потом искать ЧСИ нашли скинули доки, сказал что снял арест, а ни хрена на след месяц заблокировали такую же часть пенсии, после звонка ЧСИ он сказал, я снимал арест и тд. пришлось подключать знакомых
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  Noch 20.10.2021 в 14:56:09   # 785431
Я в 2008 году на Меланже работал, тоже текстильное предприятие, там по 3-4 месяца не платили зп, хотя ежегодно помпезно открывали новые цеха и снимали ролики как хорошо живется. И вообще никак не объясняли, тупо не платили и всё. К чему я это, да хз, просто вспомнил... жалко работяг.
Проблемы с налоговой решаемы, это задача главного бухгалтера и руководителя, ночевать они должны там, пока счета не разблокируют. Люди от этого страдать не должны.
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  vvka 20.10.2021 в 17:04:23   # 785437
Не платят - уходите. Нахер работать за просто так. Не верьте обещаниям. Просто написали заявление и ушли нахер. И все. Пусть ебутся сами.
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