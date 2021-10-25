В полиции проведут проверку после резонансного видео из Шымкента

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GoodZone 25 Октября 2021 в 10:51:29
Ролик распространяется в социальных сетях. На кадрах несколько очевидцев происходящего заступаются за бабушку. На Instagram-странице Dudoser сообщается, что пожилой женщине 75 лет и у нее был сильный стресс.
"Хотела бы обратиться за помощью. Сегодня, 24 октября, на верхнем рынке произошел инцидент. Двое полицейских напали на бабушку, сидела в сторонке с мешочком в 3-4 килограмма грецких орехов. Так эти двое напали, в частности, полицейский в черной маске обращался грубо, забрал у бабули телефон и не давал позвонить сыну бабушке. Бабушке чуть плохо не стало, мы, прохожие, заступились за нее. Так эти полицейские отказались представиться, в конце я еще подошла, чтоб узнать имена и звания этих двух. Они отмахнулись", - говорится в публикации.
В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что данный инцидент произошел в Аль-Фарабийском районе Шымкента во время рейда по предупреждению торговли в не предназначенных для этого местах.
"По данному видео начато служебное расследование. После проведенной проверки сообщим о принятом решении, о том, к какой ответственности привлекут стражей порядка", - говорится в сообщении ДП Шымкента.
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Результаты служебной проверки, проведенной по факту, имевшему место с участием сотрудников полиции на территории “Верхнего рынка” в Аль-Фарабийском районе, были рассмотрены 25.10.2021 года на дисциплинарной комиссии Департамента полиции города Шымкент.
Заседание дисциплинарной комиссии прошло в открытой форме с участием представителей СМИ, общественников и блогеров, а также гражданки Патимы Бекеновой.
На заседании дисциплинарной комиссии были подробно обсуждены все обстоятельства произошедшего, в результате майору полиции Жулдызбеку Мулькубаеву была применена дисциплинарная мера о неполном служебном соответствии, а старшему лейтенанту полиции Дауту Турмахамбетову применена дисциплинарная мера в виде предупреждения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 25.10.2021 в 13:52:55 # 785621
Цитата: alpha_portal от 25.10.2021 07:52:55
На переаттестацию их. Обоих.
На переаттестацию их. Обоих.
Лучше пинок под зад из полиций.